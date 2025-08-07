India test captain Shubman Gill will lead North Zone side in the upcoming Duleep Trophy घरेलू क्रिकेट में दम दिखाएंगे गिल, दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन की कमान मिली, Cricket Hindi News - Hindustan
घरेलू क्रिकेट में दम दिखाएंगे गिल, दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन की कमान मिली

भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को आगामी दलीप ट्रॉफी 2025-26 के लिए उत्तर क्षेत्र की कमान सौंपी गई। चयनकर्ताओं ने आज शुभमन गिल की अगुवाई में दलीप ट्रॉफी के लिए उत्तर क्षेत्र की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 08:09 PM
भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को गुरुवार को 28 अगस्त से शुरू हो रहे दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिये उत्तर क्षेत्र का कप्तान बनाया गया है। गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद टेस्ट कप्तानी संभालने वाले 25 वर्ष के गिल ने सीरीज में 754 रन बनाये। उत्तर क्षेत्र का सामना 28 अगस्त को दलीप ट्रॉफी के पहले मैच में पूर्वी क्षेत्र से होगा । फाइनल 11 सितंबर को खेला जायेगा जबकि भारतीय टीम 10 सितंबर से यूएई में एशिया कप खेलेगी।

भारत को एशिया कप में पहला मैच दस सितंबर को दुबई में यूएई से खेलना है । पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला 14 सितंबर को खेला जायेगा। गिल, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा अगर एशिया कप के लिये चुने जाते हैं तो चयनकर्ताओं ने शुभमन रोहिल्ला, गुरनूर बरार और अनुल ठकराल को बैकअप में रखा है।

गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल में समाप्त हुई पांच टेस्ट मैच की सीरीज में आगे बढ़कर नेतृत्व किया और बल्लेबाजी में कई रिकॉर्ड अपने नाम लिखे। भारत की युवा टीम ने यह सीरीज 2–2 से ड्रॉ की। गिल ने सीरीज में 75.40 की औसत और चार शतकों की मदद से 754 रन बनाए। उन्होंने एक दोहरा शतक भी लगाया। इस 25 वर्षीय बल्लेबाज ने सीरीज में किसी भारतीय कप्तान द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड (732) तोड़ा। गिल का प्रदर्शन अब सर्वकालिक कप्तानों की सूची में सर डॉन ब्रैडमैन (810 रन) के बाद दूसरे स्थान पर है।

उत्तर क्षेत्र टीम :

शुभमन गिल (कप्तान), अंकित कुमार, शुभम खजूरिया, आयुष बडोनी, यश ढुल, अंकित कलसी, निशांत सिंधू, साहिल लोटरा, मयंक डागर, युधवीर सिंह, चरक, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अंशुल कम्बोज, आकिब नबी, कन्हैया वाधवान ।

