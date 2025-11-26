टेस्ट इतिहास में भारत की रनों के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी हार, दक्षिण अफ्रीका ने रौंद दिया

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन के विशाल अंतर से हराया है। यह रनों के लिहाज से भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार है। इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने दो टेस्ट मैच की सीरीज को क्लीन स्वीप करते हुए 2-0 से जीत हासिल की है। भारत की पिछली 3 होम सीरीज में ये दूसरी सीरीज हार है।

दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन के विशाल अंतर से हराया है। यह रनों के लिहाज से भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार है। इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने दो टेस्ट मैच की सीरीज को क्लीन स्वीप करते हुए 2-0 से जीत हासिल की है। भारत की पिछली 3 होम सीरीज में ये दूसरी सीरीज हार है। न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया था और अब दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से हराया है। इसके साथ ही भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में चौथे नंबर से खिसकर कर पांचवें नंबर पर पहुंच गया है। 66 साल बाद भारत को घर में 7 टेस्ट में से 5 में हार का सामना करना पड़ा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्य कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारत की घर में खेले गए पिछले 7 टेस्ट मैचों में 5 में हार का सामना करना पड़ा है। कभी घर में अजेय समझे जाने वाली इंडियन टीम अब मजबूत टीमों के खिलाफ अपनी ही सरजमीं पर मैच जीतना तो दूर, ड्रॉ तक नहीं करा पा रही है। गंभीर के कार्यकाल में भारत ने घर में बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ ही होम सीरीज जीत पाई है।

गुवाहाटी टेस्ट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 549 रन का विशाल लक्ष्य दिया था लेकिन पांचवें दिन दूसरे सेशन में ही भारतीय पारी महज 140 रन पर सिमट गई। मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 201 रन पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट के नुकसान पर 260 रन पर घोषित की और भारत को जीत के लिए 549 रन का टारगेट दिया। भारतीय टीम दूसरी पारी में 140 रन सिमट गई और 408 रन से हार गई। पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 1 विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को येन्सेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की ये किसी भी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ रनों के अंतर के लिहाज से ये सबसे बड़ी हार है। इससे पहले 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को 342 रन से हार का सामना करना पड़ा था।

टेस्ट में भारत की रनों के अंतर के लिहाज से सबसे बड़ी हार 408 रन (बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025)

342 रन (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2004)

341 रन (बनाम पाकिस्तान, 2006)

337 रन (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2007)