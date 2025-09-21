India suffers a major blow in the ICC Women ODI rankings ahead of the World Cup with Australia delivering double blow वर्ल्ड कप से पहले भारत को ICC वुमेंस वनडे रैंकिंग में लगा तगड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया ने दिया दोहरा 'जख्म', Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India suffers a major blow in the ICC Women ODI rankings ahead of the World Cup with Australia delivering double blow

वर्ल्ड कप से पहले भारत को ICC वुमेंस वनडे रैंकिंग में लगा तगड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया ने दिया दोहरा 'जख्म'

भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों तीन मैच की वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार का असर भारत की वनडे रैंकिंग पर पड़ा। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से पहले एक पायदान का नुकसान हुआ है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 01:04 PM
share Share
Follow Us on
वर्ल्ड कप से पहले भारत को ICC वुमेंस वनडे रैंकिंग में लगा तगड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया ने दिया दोहरा 'जख्म'

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। शनिवार, 20 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए हाईस्कोरिंग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भरात के सामने 413 रनों का विशाल टारगेट रखा था। हालांकि भारत ने रनचेज में दमखम दिखाया और स्मृति मंधाना के तूफानी शतक के दम पर 369 तक पहुंची। टीम इंडिया को इस निर्णायक मैच में 43 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ टीम इंडिया ने सीरीज तो गंवाई ही साथ ही उन्हें आईसीसी रैंकिंग में भी नुकसान हुआ।

ये भी पढ़ें:IND vs PAK राइवलरी में अब पहली जैसी बात नहीं; पूर्व कप्तान ने की घनघोर बेइज्जती

दिल्ली में खेले गए इस मैच से पहले भारत दूसरे तो ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर था। ऑस्ट्रेलिया इस जीत के बाद भी नंबर-1 की पोजिशन पर बना हुआ है, वहीं भारत दूसरे से तीसरे पायदान पर खिसक गया है। भारत की हार से इंग्लैंड को फायदा हुआ है जो अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है।

ऑस्ट्रेलिया को हालांकि रेटिंग्स में नुकसान हुआ है। मैच से पहले उनकी रेटिंग 167 थी जो अब 164 की रह गई है। वहीं भारत की रेटिंग अब 126 है।

ये भी पढ़ें:सुपर-4 में आज भारत की भिड़ंत पाकिस्तान से, जानें फ्री में कब और कैसे देखें लाइव

30 सितंबर से वुमेंस वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है, ऐसे में उससे पहले रैंकिंग में यह नुकसान खिलाड़ियों को मनोबल को जरूर हिलाएगा।

ICC वुमेंस वनडे रैंकिंग लेटेस्ट अपडेट-

रैकिंगटीमरेटिंग
1ऑस्ट्रेलिया164
2इंग्लैंड126
3भारत126
4न्यूज़ीलैंड96
5दक्षिण अफ़्रीका93
6श्रीलंका82
7बांग्लादेश79
8पाकिस्तान74
9वेस्ट इंडीज़71
10आयरलैंड51

स्मृति मंधाना ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, भारत ने हार के बावजूद रचा इतिहास

स्मृति मंधाना ने इस रनचेज में इतिहास रचा, उन्होंने मात्र 50 गेंदों में शतक ठोका। वह अब मेंस और वुमेंस क्रिकेट मिलाकर सबसे तेज वनडे शतक जड़ने वाली भारतीय बन गई है। भारत ने इस हार के बावजूद इतिहास रचा। भारत ने महिला वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बनाने का कारनामा अंजाम दिया है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहली बार 300 का आंकड़ा छुआ गया है। भारत ने इंग्लैंड का रिकॉर्ड ध्वस्त किया, जो 2022 में ऑस्ट्रेलिया के सामने 298/8 के स्कोर तक पहुंचा था।

Indian Women Cricket Team ICC Rankings
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |