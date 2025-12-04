भारत को 10 साल बाद वनडे में मिला 'डबल झटका', तब कोहली के साथ इस खिलाड़ी ने साझा किया 'दर्द'

संक्षेप: भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने रायपुर में सेंचुरी लगाई थी। वनडे में करीब 10 साल बाद एक हैरतअंगेज नजारा दिखा है।

विराट कोहली और ऋतराज गायकवाड़ का रायपुर वनडे में शतक बेकार चल गया। भारत ने 359 का टारगेट देने के बाद चार विकेट से हार का सामना किया। यह वनडे में भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी भी टीम की संयुक्त रूप से सबसे बड़ी जीत है। स्टार क्रिकेटर कोहली ने 93 गेंदों में सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 102 रनों की पारी खेली। यह उनका वनडे में 53वां और लगातार दूसरा शतक था। गायकवाड़ ने 83 गेंदों में 105 रन रन बनाए, जिसमें 12 चौके, दो छक्के शामिल हैं। यह उनकी पहली वनडे सेंचुरी थी। गायकवाड़ और कोहली ने तीसरे विकेट के लिए 195 रन की सझेदारी की जिससे भारत ने 358/5 का विशाल स्कोर बनाया।

10 साल बाद वनडे में मिला 'डबल झटका' भारत को करीब 10 साल बाद वनडे में हैरतअंगेज 'डबल झटका' मिला है। दरअसल, भारतीय टीम ने इससे पहले जनवरी 2016 में दो खिलाड़ियों के शतक लगाने के बावजूद मैच में हार का मुंह देखा था। उस वक्त भारत को कैनबरा में 349 का टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के हाथों 25 रनों से शिकस्त मिली थी। तब कोहली के साथ शिखर धवन ने हार का 'दर्द' साझा किया था। कोहली ने कैनबरा में 92 गेंदों में 106 रन जोड़े थे। उनके बल्ले से 11 चौके और एक छक्के निकला। पूर्व ओपनर धवन ने 113 गेंदों में 14 चौकों और दो छक्कों की बदौलत 126 रन जुटाए। धवन और कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 212 रनों की पार्टनरशिप की। भारतीय टीम 49.2 ओवर में 323 पर ढेर हो गई थी।

दो सेंचुरियन के बावजूद भारत द्वारा गंवाए गए वनडे मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ (कोहली/रुतुराज 2025, रायपुर)*

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (धवन/कोहली 2016, कैनबरा)

श्रीलंका के खिलाफ (गंभीर/द्रविड़ 2005, अहमदाबाद)

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (लक्ष्मण/युवराज 2004, सिडनी)

साउथ अफ्रीका के खिलाफ (सचिन/गांगुली 2001, जोहान्सबर्ग)

श्रीलंका के खिलाफ (अजहर/ए जडेजा 1997, कोलंबो)

साउथ अफ्रीका के खिलाफ (आर शास्त्री/एस मांजरेकर 1991, दिल्ली)

कोहली-गायकवाड़ ने चारों तरफ शॉट खेले रायपुर वनडे में भारत को टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। टीम की शुरुआत खराब रही। रोहित शर्मा (14) ने नांद्रे बर्गर के पांचवें ओवर में लगातार तीन चौके मारे लेकिन इसी ओवर में विकेटकीपर डिकॉक को कैच दे बैठे। यशस्वी जायसवाल (22) ने अच्छी शुरुआत की लेकिन मार्को यानसेन (63 रन पर दो विकेट) की उछाल लेती गेंद पर स्क्वायर लेग पर कोर्बिन बॉश के हाथों लपके गए। पावर प्ले के भीतर भारत का स्कोर दो विकेट पर 62 रन हो गया। फॉर्म में चल रहे कोहली और गायकवाड़ ने इसके बाद मोर्चा संभाला। रांची में असहज नजर आने वाले गायकवाड़ ने यहां कोहली के साथ शानदार साझेदारी की और दोनों ने मैदान के चारों तरफ शॉट खेले।