टी-20 विश्व कप इतिहास में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, सूर्या ब्रिगेड को दक्षिण अफ्रीका ने किया शर्मसार

Feb 22, 2026 11:32 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से हराकर इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे बड़ी हार थमा दी है। भारत इतनी बुरी तरह विश्व कप के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हारा था। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत के नाम यह अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है।

रविवार, (22 फरवरी) को आईसीसी मेन्स टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 के तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से ऐतिहासिक और शर्मनाक हार थमाई है। भारत की 76 रनों की यह हार विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी हार है। भारतीय टीम ने इससे पहले रनों के अंतर से सबसे बड़ी हार साल 2010 के टी-20 विश्व कप में ब्रिजटाउन में ऑस्ट्रेलिया के हाथों झेली थी, जब कैरेबियाई टीम ने मेन इन ब्लू को 49 रनों से हरा दिया था। 49 रनों की उस हार को रिप्लेस करते हुए भारत ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी-20 विश्व कप के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी हार हासिल कर ली है।

टी20 विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी हार (रनों के अंतर से):

76 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद 2026

49 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिजटाउन 2010

47 रन बनाम न्यूजीलैंड, नागपुर 2016

भारत की टी-20 विश्व कप के इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी हार 47 रनों की है, जब टीम इंडिया 2016 के विश्व कप में नागपुर के मैदान में न्यूजीलैंड के हाथों 47 रनों से हार गई थी। भारत के लिए यह हार और भी शर्मनाक इसलिए है क्योंकि यह टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की रनों के अंतर से दूसरी सबसे बड़ी हार है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रनों की है जो साल 2019 में वेलिंगटन में खेले गए मुकाबले में कीवी टीम ने भारत को थमाई थी।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार

80 रन बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन 2019

76 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद 2026

मैच की बात करें तो अहमदाबार के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ और प्रोटियाज टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 111 रनों के स्कोर पर 18.5 ओवर में ही ऑलआउट हो गई और ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा।

