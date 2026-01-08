Cricket Logo
भारतीय फैंस की टेंशन खत्म; विश्व कप से पहले फिट हो जाएंगे तिलक वर्मा, कोच ने दिया बड़ा अपडेट

संक्षेप:

विजय हजारे ट्रॉफी में दर्द की शिकायत के बाद भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा के पेट के निचले हिस्से (लोअर एबडोमन) में सर्जरी की गई है। उनकी इंजरी को लेकर हैदराबाद क्रिकेट टीम के कोच डीबी रवि तेजा ने बड़ा अपडेट दिया है और जल्द वापसी की उम्मीद जताई है।

Jan 08, 2026 07:15 pm IST
हैदराबाद क्रिकेट टीम के कोच डीबी रवि तेजा ने तिलक वर्मा के आगामी टी-20 विश्व कप से बाहर होने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वह ठीक हैं और जल्द ही अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए तैयार हो जाएंगे। तिलक का अगला अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 घरेलू सीरीज है, जो आज से ठीक दो हफ्ते बाद 21 जनवरी को नागपुर में शुरू होगी। मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि सात फरवरी से शुरू होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए तिलक वर्मा की उपलब्धता संदिग्ध हो सकती है।

हैदराबाद के कोच ने कहा कि बाएं हाथ का बल्लेबाज तिलक वर्मा आगामी पांच मैचों की सीरीज के लिए तैयार हो जाएगा, हैदराबाद के कोच ने गुरुवार को क्रिकबज को बताया, "बुधवार को राजकोट में उसकी एक बहुत छोटी सी सर्जरी हुई थी। इसमें कुछ भी गंभीर या चिंताजनक नहीं है। वह तीन से चार दिनों में ठीक हो जाएगा।"

हैदराबाद के बंगाल के खिलाफ मैच के दौरान चोट लगने के बाद बुधवार को राजकोट में तिलक की टेस्टिकुलर टॉर्शन की सर्जरी हुई थी। कोच ने आगे कहा, “तिलक अभी टीम के साथ है और वह टीम के साथ हैदराबाद वापस जाएगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए ठीक हो जाएगा।”

मंगलवार को राजकोट में बंगाल के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मुकाबले के बाद दर्द की शिकायत के बाद भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा के पेट के निचले हिस्से (लोअर एबडोमन) में सर्जरी की गई है। तिलक को तत्काल ही स्कैन कराने की सलाह दी गई जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई। अब आने वाले कुछ दिनों में उनके बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने की उम्मीद है।

इससे उबरने में और उनकी वापसी की समय का अनुमान उनकी दोबारा जांच के बाद ही लगाया जा सकेगा। तिलक को हुई इंजरी के समय को देखते हुए 21 जनवरी से शुरू हो रही न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज में उनके न खेल पाने की संभावना प्रबल है। तिलक भारत के टी20 विश्व कप दल का भी हिस्सा हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
