वेस्टइंडीज के खिलाफ बुमराह एक मैच खेलेंगे या दो? चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कर दिया क्लियर

धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने बताया कि बुमराह दोनों टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं। सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू होगी।

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट की अक्सर चर्चा होती है। वह इंग्लैंड दौरे पर पांच टेस्ट में से सिर्फ तीन में खेले थे। बुमराह इन दिनों टी20 एशिया कप में 2025 में खेल रहे हैं, जिसके फाइनल में भारत पहुंच चुका है। अटकलें लग रही थीं कि बुमराह को फाइनल के चार दिन बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में आराम दिया जा सकता है। हालांकि, बीसीसीआई ने गुरुवार को इन अटकलों पर विराम लगा दिया। बुमराह को वेस्टइंडीज के विरुद्ध घरेलू सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड में शामिल किया गया है। अब सवाल उठ रहा कि 31 वर्षीय बुमराह सीरीज में एक मैच खेलेंगे या दो। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने यह भी क्लियर कर दिया है।

अगरकर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फेंस में बताया कि बुमराह इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के दोनों मैच के लिए उपलब्ध हैं। चीफ सिलेक्टर ने कहा, ''बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों मैच खेलना चाहते हैं। यह टीम दोनों टेस्ट के लिए है और वह दोनों खेलेंगे। इंग्लैंड दौरे के बाद अच्छा ब्रेक मिल चुका है और वह पांचवां टेस्ट नहीं खेले थे। एक महीने या पांच सप्ताह का ब्रेक हो चुका है। और यह टूर्नामेंट (एशिया कप) भी पिछले हफ्ते तक काफी अंतराल पर चला। वह दोनों टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार और उत्सुक हैं।" बता दें कि बुमराह को एशिया कप के ग्रुप चरण में ओामान के खिलाफ मैच में आराम दिया गया था। उन्हें शुक्रवार को श्रीलंका के विरुद्ध होने वाले आखिरी सुपर-4 मैच में भी आराम दिया जा सकता है।

चीफ सिलेक्टर ने कहा कि सावधानी बर्तनी होगाी लेकिन टीम पहले आती है। उन्होंने कहा, "आमतौर पर उनकी (जसप्रीत बुमराह) चर्चा फिजियो, ट्रेनर और कोच से होती है। हम चाहते हैं कि वह अच्छा करें। वह शानदार परफॉर्मर हैं लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हालांकि, टीम पहले आती है।" भारत और वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में भारत की यह दूसरी सीरीज है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अपनी सीरीज इंग्लैंड में खेली थी, जो 2-2 से ड्रॉ रही।