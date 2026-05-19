6.5 फीट लंबे गुरनूर बरार की कैसे चमकी किस्मत? टीम इंडिया के बॉलिंग कोच को पसंद है ये खासियत
तेज गेंदबाज गुरनूर बरार की मंगलवार को किस्मत चमकी। उन्हें भारत के टेस्ट और वनडे स्क्वॉड में शामिल किया गया है। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल को उनकी एक खासियत बेहद पसंद है।
भारतीय चयनकर्ताओं ने पंजाब के लंबे कद के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार और राजस्थान के मानव सुतार की कलात्मक खब्बू स्पिन गेंदबाजी को ध्यान में रखते हुए छह जून से शुरू होने वाले अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए उन्हें पहली बार राष्ट्रीय टीम में शामिल किया है। छह फीट और पांच इंच लंबे बरार को 14 जून से शुरू होने वाली अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भी टीम में जगह मिली है। दिल्ली के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर वनडे टीम में स्थान बनाया है। स्पिन गेंदबाजी में हर्ष दुबे सुतार का साथ देंगे। ये दोनों अक्षर पटेल (जिन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है) और अनुभवी रविंद्र जडेजा (जिन्हें आराम दिया गया है) की जगह टीम में शामिल किए गए हैं। जानिए, राष्ट्रीय टीम के दरवाजे तक पहुंचने का उनका सफर कैसा रहा?
गुरनूर बरार
बरार को पहली बार भारतीय टीम में चुना गया है और वह भी दोनों प्रारूपों में। 25 वर्षीय बरार नियमित रूप से भारतीय अभ्यास सत्रों में नेट गेंदबाज के रूप में शामिल होते रहे हैं। टीम प्रबंधन गुड लेंथ से अतिरिक्त उछाल लेने वाली गेंदों का अभ्यास कराने के लिए उनकी सेवाएं लेता रहा है। एक दमदार तेज गेंदबाज बरार को उनके पंजाब टीम के साथी और भारतीय कप्तान शुभमन गिल का भरपूर समर्थन प्राप्त है। गिल ने बरार को अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस में शामिल किया है। यह तेज गेंदबाज 2025 से फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, लेकिन उन्हें अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला है। भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल भी बरार की लेंथ से अतिरिक्त उछाल पैदा करने की क्षमता की काफी सराहना करते हैं। उम्मीद है कि भारत एकमात्र टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ बरार को खिलाएगा। अगर ऐसा होता है, तो डेल स्टेन के प्रशंसक बरार को भारतीय नेट्स में अधिक समय बिताने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बरार ने 18 प्रथम श्रेणी मैचों में 27.30 की औसत से 52 विकेट लिए हैं।
प्रिंस यादव
दिल्ली और लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। उनकी गेंद अच्छी गति से स्विंग होती है, यॉर्कर भी बढ़िया हैं और पिच से गेंदें तेजी से उछलती हैं। उन्हें अभी सिर्फ वनडे टीम में चुना गया है, लेकिन आगे चलकर वह भारतीय टीम की टेस्ट क्रिकेट योजनाओं का हिस्सा बन सकते हैं, खासकर इस साल के अंत में न्यूजीलैंड दौरे को देखते हुए। प्रिंस नजफगढ़ स्थित रेलवे सुरक्षा बल के एएसआई राम निवास यादव के बेटे हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने क्रिकेट में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए दिल्ली पुलिस की परीक्षा छोड़ दी थी और भारतीय टीम में इस चयन के साथ उनका यह दांव पूरी तरह से सफल साबित हुआ है।
मानव सुतार
राजस्थान के गंगानगर के 23 वर्षीय सुतार पिछले कुछ वर्षों से टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए बेताब रहे हैं। भारत ए टीम में नियमित रूप से खेलने वाले सुतार को आखिरकार यह बहुप्रतीक्षित मौका मिल ही गया है, क्योंकि जडेजा को आराम दिया गया है और अक्षर पटेल को टीम से बाहर कर दिया गया है। सुतार ने 29 मैचों में 129 विकेट लिए हैं, जिनमें तीन बार 10 विकेट और छह बार पांच विकेट शामिल हैं। जडेजा टीम में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे और अक्षर पटेल सपाट गेंदबाजी करते हैं। इसे देखते हुए चयनकर्ताओं ने सुतार की कलात्मक बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी को चुना है, जो गेंद को हवा में उछालने से नहीं डरते और जिनकी गेंदबाजी शैली सहज है। कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर के एकमात्र टेस्ट मैच की एकादश में शामिल होने की उम्मीद है, ऐसे में तीसरे स्पिन विकल्प के लिए सुतार और विदर्भ के हर्ष दुबे के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है।
हर्ष दुबे
सुतार की तरह दुबे भी लाल गेंद क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाने की दौड़ में बने हुए हैं। रणजी ट्रॉफी के 2024-25 सत्र में विदर्भ के लिए उन्होंने एक सत्र में 69 विकेट चटकाने का रिकॉर्ड बनाया और बल्ले से भी 476 रन के साथ शानदार योगदान दिया। वह सुतार की तरह गेंद को ज्यादा हवा में नहीं उछालते, लेकिन बेहद प्रभावी गेंदबाज हैं। उनका रिकॉर्ड खुद ही गवाह है, जिसमें 27 प्रथम श्रेणी मैचों में 133 विकेट शामिल हैं, जिनमें नौ बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है। पिछले साल आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए चोटिल खिलाड़ी के विकल्प के रूप में बुलाए गए दुबे ने सुपरस्टार विराट कोहली का बहुमूल्य विकेट लेकर अपने सपने को साकार किया। दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने ईएसपीएन क्रिकइंफो से दुबे की प्रशंसा करते हुए कहा था, "वह गेंद को सही ढंग से टर्न करते हैं और जब आप ऐसा करते हैं, तो गेंद हवा में उछलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी गेंद पिच से उतनी ही तेजी से निकलती है।" दुबे के नाम नौ प्रथम श्रेणी अर्धशतक भी हैं।
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