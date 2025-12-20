LIVE: T20 World Cup 2026 के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन आज, अगरकर-सूर्या करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेटLIVE: T20 World Cup 2026 के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन आज, अगरकर-सूर्या करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस
LIVE Updatesरिफ्रेश

T20 World Cup 2026 India Squad Selection LIVE: भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन आज होने वाला है। यहां आपको सिलेक्शन और अजीत अगरकर और सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हर अपडेट मिलेगी।

कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर

Vikash Gaur| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Sat, 20 Dec 2025 10:46 AM IST
T20 World Cup 2026 India Squad Selection LIVE: भारत और श्रीलंका में फरवरी-मार्च में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाना है। इस मेगा इवेंट के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन आज यानी शनिवार 20 दिसंबर को होने वाला है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज के लिए भी टीम चुनी जाएगी। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुंबई स्थित बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में करेंगे।

20 Dec 2025, 10:45:50 AM IST

India T20 World Cup Squad Selection LIVE: अगरकर और सूर्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस

चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के टीम सिलेक्शन के बाद होगी। इसी पीसी में पता चलेगा कि कौन-कौन से खिलाड़ी टी20 विश्व कप में खेलेंगे।

20 Dec 2025, 09:41:11 AM IST

India T20 World Cup 2026 Squad Selection LIVE: आज होगा सिलेक्शन

T20 World Cup 2026 के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन आज होने वाला है। यहां आपको सिलेक्शन और अजीत अगरकर और सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हर अपडेट मिलेगी।

T20 World Cup T20 World Cup 2026 Team India अन्य..

