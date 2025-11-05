दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड घोषित, ऋषभ पंत की हुई वापसी; शमी फिर नजरअंदाज

संक्षेप: India Squad for South Africa Test Series: भारत ने दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए अपना स्क्वॉड घोषित कर दिया है। विकेटकीपर ऋषभ पंत की वापसी हुई है। वह इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हो गए थे।

बीसीसीआई ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्कॉड का ऐलान कर दिया। 15 सदस्यीय टीम की कमान शुभमन गिल संभालेंगे। दो मैचों की सीरीज 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होगी। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी हुई है। वह इंग्लैंड दौरे पर पांचवें और आखिरी टेस्ट में चोटिल हो गए थे। उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया था। वह भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान हैं। पंत फिलहाल दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ सीरीज में भारत ए की कप्तानी कर रहे हैं। तेज गेंदबाज आकाश दीप की भी टीम में वापसी हुई है। वह कंधे की चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में नहीं खेल पाए थे।

आकाश भारत ए टीम का भी हिस्सा हैं, जो गुरुवार से बेंगलुरू में शुरू हो रहे दूसरे चार दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका ए से खेलेगी। केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज भी भारत ए टीम का हिस्सा हैं। पंत की अनुपस्थिति में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालने वाले ध्रूव जुरेल दक्षिण अफ्रीका सीरीज में दूसरे विकेटकीपर हैं। राहुल, यशस्वी जायसवाल, सुदर्शन और कप्तान शुभमन शीर्ष चार में खेल सकते हैं जबकि पंत के पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने की संभावना है। रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल स्पिन ऑलराउंडर हैं। कुलदीप यादव अन्य स्पिन विकल्प हैं। तेज गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज शामिल हैं।

वहीं, अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को चयनकर्ताओं ने एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच मार्च 2025 में खेला था। शमी को ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था, जिसके बाद चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और अनुभवी गेंदबाज के बीच बयानबाजी हुई थी। अगरकर ने कहा था कि उन्हें शमी की फिटनेस का कोई अपडेट नहीं है। शमी ने कहा कि वह टखने की सर्जरी से ठीक होने के बाद वह पूरी तरह फिट हैं और सभी फॉर्मेट के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के दो मैचों में 15 लेकर दमखम दिखाया लेकिन वह तीसरे मैच में कोई सफलता हासिल नहीं कर सके।