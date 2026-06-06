India Squad Announcement LIVE: अय्यर ही नहीं, ये भी कप्तानी की रेस में; सिलेक्टर्स की मीटिंग हुई शुरू

India Squad Announcement Live Updates

India Squad Announcement Live Updates: आज टीम इंडिया के सिलेक्शन के लिहाज से एक बड़ा दिन है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) शनिवार को आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे के अलावा एशियन गेम्स के लिए स्क्वॉड का ऐलान करेगा। अजीत अगरकर की अगुवाई चयन समिति की बैठक मुंबई में बीसीसीआई के मुख्यालय में हो रही है। चयन समिति कई चौंकाने वाले फैसलों की घोषणा कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रेयस अय्यर द्वारा सूर्यकुमार यादव को भारतीय टी20 टीम के कप्तान के रूप में रिप्लेस करना लगभग तय है। खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्या को स्क्वॉड से भी बाहर किया जा सकता है। उनकी कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता था। वहीं, युवा सनसनी वैभव सूर्यवंसी को भारतीय स्क्वॉड में चुना जा सकता है। उन्होंने आईपीएल 2026 में जमकर गदर काटा था। भारत को आयरलैंड में 26 जून से दो मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया एक जुलाई से इंग्लैंड में पांच टी20 और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। सितंबर में जापना में एशियन गेम्स शुरू होंगे।

6 Jun 2026, 12:26:35 PM IST India Squad Announcement Live: सिलेक्टर्स की मीटिंग हुई शुरू सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग शुरू हो गई है। बीसीसीआई सचिन देवजीत सैकिया, सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन अजीत अगरकर और कमिटी के अन्य सदस्य भी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग शुरू हो गई है। बीसीसीआई सचिन देवजीत सैकिया, सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन अजीत अगरकर और कमिटी के अन्य सदस्य भी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग के बाद इंडिया स्क्वॉड की घोषण होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1 बजे शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें अगरकर और सैकिया मीडिया से बातचीत करेंगे।

6 Jun 2026, 12:02:56 PM IST India Squad Live Updates: कप्तानी की रेस में ईशान और तिलक भी भारतीय टी20 टीम की कप्तानी की रेस में श्रेयस अय्यर ही नहीं बल्कि ईशान किशन और तिलक वर्मा भी शामिल हैं। हालांकि, पसंदीदा उम्मीदवार पर कुछ ही समय में लग जाएगी। चयनकर्ताओं की नजर 2028 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक के अलावा ओलंपिक के कुछ महीनों बाद होने वाला अगला टी20 वर्ल्ड कप पर भी है। अगर युवा दावेदारों में से किसी एक - तिलक (23) या ईशान (27) - को कप्तानी सौंप दी जाती है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। वैसे, अय्यर (31) रेस में मजबूती से बने हुए हैं, खासकरपंजाब किंग्स में नई जान फूंकने के बाद।

6 Jun 2026, 11:42:12 AM IST India Squad Live Updates: सूर्यवंशी को नजरअंदाज करना मुश्किल अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति द्वारा 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। उनकी सिर्फ हाइप के आधार पर सिलेक्शन की चर्चा नहीं हो रहा है। सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 16 मैचों में सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल की। उन्होंने 72 छक्के लगाए, जो एक सीजन में सबसे ज्यादा हैं। उनका 237.30 का स्ट्राइक रेट रहा। हालांकि, सिलेक्टर्स के सामने यह सवाल जरूर होगा कि क्या जबर्दस्त प्रदर्शन के बाद अभी सूर्यवंशी को सिलेक्ट करना ठीक है या कुछ और समय देना अच्छा रहेगा।