एशिया कप में IND vs PAK मैच पर उठे सवाल, ये आतंकवादी हमारे पड़ोसी देश…

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में हर किसी की नजरें 14 तारीख को होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर है। एक तरफ फैंस और कई पूर्व क्रिकेटरों का कहना है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करना चाहिए। वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा, लेकिन एशिया कप और अन्य बहुपक्षीय टूर्नामेंटों में हिस्सा लेगा। ऐसे में अब बोर्ड को तय करना है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं।

पाकिस्तान के मैच को बहिष्कार करने की बातें इसी साल अप्रैल में हुए पुलवामा अटैक को मद्देनजर हो रही है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने धर्म के नाम पर 26 लोगों की जान ली। हालांकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पड़ोसी देश को मुंहतोड़ जवाब दिया।

मनोज तिवारी ने अब पाकिस्तान के खिलाफ मैच को बहिष्कार करने की बात कही है। उनका कहना है कि जब जब हम जानते हैं कि ये आतंकवादी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने अपने देश में पनप रहे आतंकवादी संगठनों को खत्म करने के लिए कभी इतनी कोशिश नहीं की। जब हम यह देख सकते हैं, जब हम जानते हैं कि वे वहीं से आ रहे हैं, तो जाहिर है, पाकिस्तान के साथ खेलने का क्या मतलब है?

मनोज तिवारी ने सवाल उठाया कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सामना करने से भारत को क्या लाभ होगा। तिवारी का मानना ​​है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करके और बाकी मैचों में अच्छा प्रदर्शन करके एक कड़ा संदेश देना चाहिए।

उन्होंने कहा, "इससे क्या फायदा? आपको टीआरपी चाहिए; आपको रेवेन्यू चाहिए? अगर आईसीसी वाले उनसे छुटकारा नहीं पा सकते, तो आप उस मैच से छुटकारा पा लीजिए। बाकी मैचों में आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं। देखिए क्या होता है। यह हमारे देश की तरफ से एक बयान होगा।"

