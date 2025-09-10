India should send its A team to Asia Cup so that R Ashwin raised questions on the standard of the tournament एशिया कप में इंडिया को अपनी ‘A’ टीम भेजनी चाहिए ताकि…अश्विन ने उठाया टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड पर सवाल, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India should send its A team to Asia Cup so that R Ashwin raised questions on the standard of the tournament

एशिया कप में इंडिया को अपनी ‘A’ टीम भेजनी चाहिए ताकि…अश्विन ने उठाया टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड पर सवाल

अश्विन ने इंडिया वर्सेस यूएई एशिया कप से पहले अपने यूट्यूब चैनल पर एशिया कप के स्टैंडर्ड पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि इस टूर्नामेंट के जरिए भारत आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी नहीं कर सकता।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 10:29 AM
share Share
Follow Us on
एशिया कप में इंडिया को अपनी ‘A’ टीम भेजनी चाहिए ताकि…अश्विन ने उठाया टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड पर सवाल

एशिया कप 2025 का आगाज हो चुका है, अफगानिस्तान ने पहले ही मैच में हॉन्ग कॉन्ग पर धमाकेदार जीत दर्ज कर शुरुआत की। एशिया कप में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं, मगर ऑन पेपर कोई भी टीम भारत के टक्कर की नहीं है। ऐसे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि या तो साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को इस टूर्नामेंट में शामिल किया जाना चाहिए या फिर टूर्नामेंट को रोचक बनाने के लिए भारत को अपनी ए टीम भेजनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:सैमसन-रिंकू OUT! इन 11 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका? क्या होगा SKY-गंभीर का प्लान

अश्विन ने इंडिया वर्सेस यूएई एशिया कप से पहले अपने यूट्यूब चैनल पर एशिया कप के स्टैंडर्ड पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि इस टूर्नामेंट के जरिए भारत आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी नहीं कर सकता।

अश्विन ने कहा, “वे साउथ अफ्रीका को शामिल करके इसे एफ्रो-एशिया कप जैसा बना सकते हैं ताकि टूर्नामेंट प्रतिस्पर्धी हो सके। अभी जैसा है, उन्हें शायद भारत-ए टीम को भी इसमें शामिल करना चाहिए ताकि मुकाबला कुछ खास हो। हमने बांग्लादेश के बारे में बात तक नहीं की है। क्योंकि उनके साथ बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये टीमें भारत के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाएंगी?”

ये भी पढ़ें:भारत आज करेगा एशिया कप में अपने अभियान का आगाज, जानें कितने बजे शुरू होगा मैच

उन्होंने कहा, "यह 2026 टी20 वर्ल्ड कप का कोई पर्दा उठाने वाला कार्यक्रम नहीं है, यह बस एक पर्दा है। यह टूर्नामेंट इसके लिए कोई बड़ा पैमाना नहीं है। अफगानिस्तान के गेंदबाजों के तथाकथित खतरे के बावजूद, अगर भारत अच्छी बल्लेबाजी करता है और 170+ का स्कोर बनाता है, तो अफगानिस्तान किसके साथ इस लक्ष्य का पीछा करेगा? यह लगभग नामुमकिन है।"

पूर्व भारतीय स्पिनर ने निष्कर्ष निकाला, "भारत को हराने का एक ही तरीका है कि किसी अच्छे दिन उन्हें किसी तरह 155 रनों पर रोक दिया जाए और फिर टारगेट का पीछा किया जाए। आमतौर पर टी20 रोमांचक होता है, लेकिन इस एशिया कप में भारत शायद इसे भी एकतरफा बना देगा।"

R Ashwin Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |