एशिया कप में इंडिया को अपनी ‘A’ टीम भेजनी चाहिए ताकि…अश्विन ने उठाया टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड पर सवाल

अश्विन ने इंडिया वर्सेस यूएई एशिया कप से पहले अपने यूट्यूब चैनल पर एशिया कप के स्टैंडर्ड पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि इस टूर्नामेंट के जरिए भारत आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी नहीं कर सकता।

एशिया कप 2025 का आगाज हो चुका है, अफगानिस्तान ने पहले ही मैच में हॉन्ग कॉन्ग पर धमाकेदार जीत दर्ज कर शुरुआत की। एशिया कप में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं, मगर ऑन पेपर कोई भी टीम भारत के टक्कर की नहीं है। ऐसे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि या तो साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को इस टूर्नामेंट में शामिल किया जाना चाहिए या फिर टूर्नामेंट को रोचक बनाने के लिए भारत को अपनी ए टीम भेजनी चाहिए।

अश्विन ने कहा, “वे साउथ अफ्रीका को शामिल करके इसे एफ्रो-एशिया कप जैसा बना सकते हैं ताकि टूर्नामेंट प्रतिस्पर्धी हो सके। अभी जैसा है, उन्हें शायद भारत-ए टीम को भी इसमें शामिल करना चाहिए ताकि मुकाबला कुछ खास हो। हमने बांग्लादेश के बारे में बात तक नहीं की है। क्योंकि उनके साथ बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये टीमें भारत के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाएंगी?”

उन्होंने कहा, "यह 2026 टी20 वर्ल्ड कप का कोई पर्दा उठाने वाला कार्यक्रम नहीं है, यह बस एक पर्दा है। यह टूर्नामेंट इसके लिए कोई बड़ा पैमाना नहीं है। अफगानिस्तान के गेंदबाजों के तथाकथित खतरे के बावजूद, अगर भारत अच्छी बल्लेबाजी करता है और 170+ का स्कोर बनाता है, तो अफगानिस्तान किसके साथ इस लक्ष्य का पीछा करेगा? यह लगभग नामुमकिन है।"