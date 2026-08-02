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भारत को WTC फाइनल क्वालिफिकेशन के बारे में भूल जाना चाहिए; IND vs SL टेस्ट सीरीज से पहले दीपदास गुप्ता

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दीपदास गुप्ता का मानना है कि भारतीय टीम अभी ट्रांसिशन फेस से गुजर रही है, ऐसे में टीम इंडिया को WTC फाइनल के लिए कैसे क्वालिफाई किया जाए, ये छोड़कर टीम के डेवलपमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है।

Gautam Gambhir and Shubman Gill
भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल

इंडिया वर्सेस श्रीलंका दो मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 जुलाई से होने जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए यह सीरीज काफी अहम है। हालांकि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट दीपदास गुप्ता का मानना है कि शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को WTC फाइनल क्वालिफिकेशन को भूलकर टीम के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। बता दें, विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद भारतीय टीम में अनुभव की कमी साफी दिखाई दे रही है। ऐसे में पूर्व क्रिकेटर का कहना है कि टीम अभी ट्रांजीशन फेस से गुजर रही है तो उन्हें बस सुधार और सिर्फ सुधार पर ध्यान देना चाहिए।

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दासगुप्ता ने अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए कहा, "मैं और ज्यादा डेवलपमेंट देखना चाहता हूं। क्या हम सुधार कर रहे हैं? हां, अनुभव की कमी है और यह एक ट्रांसिशन फेस है, लेकिन सुधार देखना जरूरी है। असल में, मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो लोगों को पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन फिलहाल, WTC फाइनल क्वालिफिकेशन के बारे में भूल जाना ही बेहतर है।

इसके बारे में बात न करना ही बेहतर है। मेरी राय में, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि भारतीय टेस्ट टीम को 2020-21 जैसा कैसे बनाया जाए, उस दौर की तरह जब भारत विदेशों में जीत रहा था और घरेलू सीरीज भी जीत रहा था।

अगर आप WTC फाइनल के बारे में सोचते रहेंगे, तो हो सकता है कि आप शॉर्टकट लेने की सोच रहे हों। आप बस उस खास मैच या सीरीज को जीतने के तरीके ढूंढेंगे। यह जरूरी है, मुझे गलत मत समझिए, लेकिन कहीं न कहीं, आप इसे दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं।"

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बता दें, WTC पॉइंट्स टेबल में भारत फिलहाल 5वें पायदान पर है। टीम इंडिया को मौजूदा चक्र में तीन और सीरीज खेलनी है जो तय करेगी कि भारत फाइनल में जाएगा या नहीं। श्रीलंका के बाद भारत को न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेलनी है, इसके बाद टीम इंडिया घर पर ऑस्ट्रेलिया की 5 मैच की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के लिए मेजबानी करेगी।

अगर भारत को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ता है तो उनकी WTC फाइनल की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगेगा।

बैटिंग ऑर्डर है चिंता की सबसे बड़ी वजह

उन्होंने कहा, "मुझे बॉलिंग की उतनी चिंता नहीं है जितनी बैटिंग की। अगर हम बैटिंग की बात करें, तो अगर हम साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड सीरीज को देखें। हमने साउथ अफ्रीका में एक नया बैटिंग ऑर्डर देखा है। अगर हम इसे वहां से देखें, तो मैं यह नहीं कहूंगा कि यह डर है, लेकिन यह एक चिंता है।

वे उन (श्रीलंका) कंडीशन में कैसे खेल पाएंगे? क्योंकि वहां स्पिनिंग कंडीशन होंगी। टर्निंग कंडीशन होंगी क्योंकि उनकी ताकत स्पिन बॉलिंग है। उन कंडीशन में, इंडिया कैसे खेलता है? इंडियन बैट्समैन इसे कैसे हैंडल करते हैं? मेरे हिसाब से, यही सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है।”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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