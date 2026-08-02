भारत को WTC फाइनल क्वालिफिकेशन के बारे में भूल जाना चाहिए; IND vs SL टेस्ट सीरीज से पहले दीपदास गुप्ता

दीपदास गुप्ता का मानना है कि भारतीय टीम अभी ट्रांसिशन फेस से गुजर रही है, ऐसे में टीम इंडिया को WTC फाइनल के लिए कैसे क्वालिफाई किया जाए, ये छोड़कर टीम के डेवलपमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है।

इंडिया वर्सेस श्रीलंका दो मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 जुलाई से होने जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए यह सीरीज काफी अहम है। हालांकि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट दीपदास गुप्ता का मानना है कि शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को WTC फाइनल क्वालिफिकेशन को भूलकर टीम के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। बता दें, विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद भारतीय टीम में अनुभव की कमी साफी दिखाई दे रही है। ऐसे में पूर्व क्रिकेटर का कहना है कि टीम अभी ट्रांजीशन फेस से गुजर रही है तो उन्हें बस सुधार और सिर्फ सुधार पर ध्यान देना चाहिए।

दासगुप्ता ने अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए कहा, "मैं और ज्यादा डेवलपमेंट देखना चाहता हूं। क्या हम सुधार कर रहे हैं? हां, अनुभव की कमी है और यह एक ट्रांसिशन फेस है, लेकिन सुधार देखना जरूरी है। असल में, मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो लोगों को पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन फिलहाल, WTC फाइनल क्वालिफिकेशन के बारे में भूल जाना ही बेहतर है।

इसके बारे में बात न करना ही बेहतर है। मेरी राय में, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि भारतीय टेस्ट टीम को 2020-21 जैसा कैसे बनाया जाए, उस दौर की तरह जब भारत विदेशों में जीत रहा था और घरेलू सीरीज भी जीत रहा था।

अगर आप WTC फाइनल के बारे में सोचते रहेंगे, तो हो सकता है कि आप शॉर्टकट लेने की सोच रहे हों। आप बस उस खास मैच या सीरीज को जीतने के तरीके ढूंढेंगे। यह जरूरी है, मुझे गलत मत समझिए, लेकिन कहीं न कहीं, आप इसे दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं।"

बता दें, WTC पॉइंट्स टेबल में भारत फिलहाल 5वें पायदान पर है। टीम इंडिया को मौजूदा चक्र में तीन और सीरीज खेलनी है जो तय करेगी कि भारत फाइनल में जाएगा या नहीं। श्रीलंका के बाद भारत को न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेलनी है, इसके बाद टीम इंडिया घर पर ऑस्ट्रेलिया की 5 मैच की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के लिए मेजबानी करेगी।

अगर भारत को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ता है तो उनकी WTC फाइनल की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगेगा।

बैटिंग ऑर्डर है चिंता की सबसे बड़ी वजह उन्होंने कहा, "मुझे बॉलिंग की उतनी चिंता नहीं है जितनी बैटिंग की। अगर हम बैटिंग की बात करें, तो अगर हम साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड सीरीज को देखें। हमने साउथ अफ्रीका में एक नया बैटिंग ऑर्डर देखा है। अगर हम इसे वहां से देखें, तो मैं यह नहीं कहूंगा कि यह डर है, लेकिन यह एक चिंता है।