भारत को WTC के बारे में भूल जाना चाहिए; IND vs SL टेस्ट सीरीज से पहले अश्विन का बड़ा बयान

आर अश्विन का कहना है कि भारत को WTC को भुलाकर IND vs SL टेस्ट सीरीज पर फोकस करने की जरूरत है। हालांकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के नजरिए से भारत के लिए यह सीरीज काफी अहम रहने वाली है।

इंडिया वर्सेस श्रीलंका दो मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज शनिवार, 15 अगस्त से होने जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए यह टेस्ट सीरीज काफी अहम है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया अगर श्रीलंका के खिलाफ एक भी टेस्ट मैच हारती है तो उनकी WTC फाइनल की उम्मीदों को तगड़ा झटका लग सकता है। हालांकि इन सबके बावजूद पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन का कहना है कि टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर WTC के बारे में भूल जाना चाहिए। बता दें, भारत पिछली बार भी WTC फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया था। उस समय साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था।

भारत ने 2021 और 2023 में पहले दो WTC फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था, हालांकि दोनों बार टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। 2025 में भारत फाइनल का टिकट हासिल नहीं कर पाया था। वहीं अब 2025-27 का कैंपेन अच्छा नहीं रहा है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में 2-0 से क्लीन स्वीप के बाद क्वालीफाई करने की उम्मीद काफी कम हो गई है। श्रीलंका के बाद, भारत दो टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट की घरेलू सीरीज होस्ट करेगा। एक हार भारत की उम्मीदें और कम कर सकती है।

ऐसे में अश्विन का कहना है कि भारत को WTC भुलाकर प्रजेंट में रहना चाहिए। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात पर कहा, "मुझे यकीन है कि ड्रेसिंग रूम WTC के बारे में बात करेगा। लेकिन अगर मैं वहां होता, तो मेरी सोच होती—WTC को भूल जाओ, वह बहुत दूर है। अब, तुम कहां हो? तुम भारत में एक टेस्ट सीरीज हार गए। एक टेस्ट टीम के तौर पर हमारा समय अच्छा नहीं रहा। इस सीरीज को एक माइलस्टोन सीरीज समझो और अच्छा परफॉर्म करो। एक बार में एक दिन, एक बार में एक सेशन, एक बार में एक घंटा, एक बार में एक ओवर, एक बार में एक बॉल।