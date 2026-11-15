गेंदबाजों के दम पर भारत ने जीती 5 मैचों की वनडे सीरीज, न्यूजीलैंड में तीसरी बार किया ये कारनामा

भारत ने न्यूजीलैंड को 5वें वनडे में 22 रन से हराकर पांच मैचों की वनडे सीरीज 3-1 से जीती। भारत की न्यूजीलैंड की सरजमीं पर तीसरी वनडे सीरीज जीत है।

भारत ने रविवार को न्यूजीलैंड को पांचवें और अंतिम वनडे में 22 रन से हराया। लो स्कोरिंग मुकाबले में गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। भारत ने माउंट मोनगानुई में खेले गए पांचवें मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 42.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी। भारत के लिए अक्षर पटेल और ईशान किशन ने सर्वाधिक रन बनाए। इसके जवाब में बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड की टीम के बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। अर्शदीप सिंह की अगुवाई में भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड की टीम आखिरी वनडे में 48.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 187 रन ही बना सकी। इसके साथ ही भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज 3-1 से जीती।

भारत ने न्यूजीलैंड में जीती तीसरी वनडे सीरीज भारत ने रविवार को न्यूजीलैंड की सरजमीं पर तीसरी बार वनडे सीरीज जीती है। इसकी शुरुआत 2008-09 में हुई थी, जहां पर भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज 3-1 से जीती थी। 2018–19 में हुई सीरीज में भारत ने 4-1 से वनडे सीरीज अपने नाम किया था। वहीं रविवार को पांचवां वनडे मैच जीतकर भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज 3-1 से जीती।

भारतीय बल्लेबाजों ने लगातार दूसरे मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया और उसकी टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 42.1 ओवर में 209 रन पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने हालांकि अच्छा प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड को 48.1 ओवर में 187 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने पहले दोनों मैच जीते थे जबकि न्यूजीलैंड चौथा मैच जीतने में सफल रहा था। सीरीज का तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था।

भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को छठे ओवर में मोहम्मद सिराज ने झटका दिया। टिम साइफर्ट 14 रन ही बना पाए। पिछले मैच में शतक लगाने वाले विल यंग (22) को 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने आउट किया। इसके बाद न्यूजीलैंड ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। एक समय टीम का स्कोर 119/5 था लेकिन फिर पुछल्ले बल्लेबाजों ने साझेदारी करके टीम को 150 के पार पहुंचाया फिन ऐलन (एक), माइकल ब्रेसवेल (19), डीन फ़ॉक्सक्रॉफ्ट (31), कप्तान मिचेल सैंटनर (24) और क्रिस्टियन क्लार्क (16) रन बनाकर आउट हुये। 49वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने ब्लेयर टिकनर (14) को विकेटकीपर इशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर न्यूजीलैंड को 187 रनों के स्कोर पर ढेर कर भारत को 22 रनों से जीत दिला दी। अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट लिए। मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले।

भारतीय बल्लेबाजों का नहीं चला बल्ला श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम से उम्मीद थी कि वह दो दिन पहले इसी मैदान पर चौथे वनडे में 89 रन पर आउट होने के बाद बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए अच्छी शुरुआत की जरूरत थी लेकिन रोहित शर्मा फिर से नहीं चल पाए और केवल सात रन बनाकर आउट हो गए। मैथ्यू फिशर की गेंद पर बेमन से खेला गया उनका शॉट शॉर्ट मिड-विकेट पर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के हाथों में चला गया। विराट कोहली (05) भी जल्द ही आउट हो गए। फिशर की बाहर जाती गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर टिम सीफर्ट के हाथों में चली गई जिन्होंने डाइव लगाकर शानदार कैच लिया।

रुतुराज गायकवाड़ (18) भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। गायकवाड़ ने जैकब डफी की गेंद पर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीफर्ट के दस्तानों में समा गई। भारत का स्कोर तीन विकेट पर 34 रन हो गया। अगर कवर पर खड़े फॉक्सक्रॉफ्ट ने डफी की गेंद पर अक्षर पटेल का कैच नहीं छोड़ा होता तो स्कोर चार विकेट पर 34 रन हो जाता। श्रेयस (22) और अक्षर (46) ने चौथे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी करके वापसी की उम्मीद जगाई लेकिन ब्लेयर टिकनर ने इस साझेदारी को तोड़ दिया क्योंकि श्रेयस एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद पर आउट हो गए। माइकल ब्रैसवेल ने अक्षर को अर्धशतक पूरा नहीं करने दिया। उन्होंने इस ऑफ स्पिनर की गेंद पर सर्कल के अंदर विल यंग को आसान कैच दिया।