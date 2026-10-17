बारिश ने मैच का मजा किया किरकिरा, मगर भारत ने बना दिया रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले के दौरान पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी सबसे तेज टीम फिफ्टी बनाई। भारत ने 2.5 ओवर में ही 50 रन पूरे कर लिए थे।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया पांचवां और निर्णायक मुकाबला शनिवार को बारिश के कारण रद्द हो गया, जिससे पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर रही। बारिश के कारण मुकाबला दो घंटे 15 मिनट की देरी से शुरू हुआ और इसे नौ-नौ ओवर का कर दिया गया। भारतीय पारी के दौरान आठवें ओवर में एक बार फिर बारिश ने खेल रोक दिया। इसके बाद कुछ देर की इंतजार के बाद अंपायरों ने मुकाबला रद्द करने का फैसला किया। हालांकि इस दौरान भारत ने टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे तेज टीम फिफ्टी बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड हैदराबाद में भारतीय टीम ने बनाया था।

भारत ने दर्ज की अपनी सबसे तेज टीम फिफ्टी भारत ने पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी सबसे तेज टीम फिफ्टी बनाकर इतिहास रच दिया। भारत ने सिर्फ 2.5 ओवर में ही 50 रन पूरे कर लिए थे। इससे पहले हैदराबाद में खेले गए मैच में भारत ने तीन ओवर में 50 रन बनाए थे। गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम ने 3.1 ओवर में ये कारनामा किया था। जबकि पाकिस्तान के खिलाफ एशियन गेम्स के फाइनल में टीम ने 3.2 ओवर में 50 रन बनाए थे। अफगानिस्तान के खिलाफ 2026 में दिल्ली में हुए मैच में भारत ने 3.3 ओवर में टीम फिफ्टी पूरी की थी।

मैच रद्द होने से पहले ईशान किशन और नमन धीर ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारत को 7.4 ओवर में पांच विकेट पर 118 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया था। किशन ने महज 10 गेंदों में 30 रन ठोके, जबकि धीर ने सिर्फ छह गेंदों में नाबाद 24 रन बनाए।

भारत की दमदार शुरुआत पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए। अभिषेक शर्मा ने कीमो पॉल की गेंद पर छक्का लगाकर पारी का आगाज किया, लेकिन पॉल ने जल्द ही उन्हें पवेलियन भेज दिया। अभिषेक का फ्लिक शॉट सर्कल के किनारे खड़े शमर जोसेफ के हाथों में समा गया। इसके बाद किशन ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने रोमारियो शेफर्ड के पारी के दूसरे ओवर में 24 रन बटोरकर कैरेबियाई गेंदबाजी की लय बिगाड़ दी। किशन ने इस ओवर में दो छक्के और दो चौके लगाए। स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाया गया उनका स्कूप शॉट खास आकर्षण रहा।

संजू सैमसन ने भी कम गेंदों की अपनी पारी में छाप छोड़ी। उन्होंने शमर जोसेफ की गेंद पर पॉइंट के ऊपर से शानदार अपर कट लगाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वेस्टइंडीज ने हालांकि जल्द ही दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर वापसी की। जोसेफ ने किशन का कैच रोवमैन पॉवेल के हाथों कराया, जबकि शमर स्प्रिंगर ने सैमसन को बोल्ड कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर (22) को जीवनदान मिला। इसके बाद उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन कीमो पॉल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। जोसेफ ने उनका कैच लपका। भारत ने सातवें ओवर में 88 रन पर चौथा विकेट गंवा दिया था और टीम को अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत थी।