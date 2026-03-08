टी-20 विश्व कप के नॉकआउट में भारत ने सबसे तेज टीम शतक जड़ा, तोड़ा न्यूजीलैंड रिकॉर्ड
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए भारत ने टी20 विश्व कप नॉकआउट इतिहास का सबसे तेज टीम शतक जड़ दिया है। टीम इंडिया ने यह कारनामा मात्र 7.2 ओवर में किया।
भारत से पहले टी-20 विश्व कप के नॉकआउट मैचों में सबसे तेज टीम शतक लगाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था। उन्होंने इसी विश्व कप में ये कारनामा किया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 7.5 ओवर में ही 100 रनों का आंकड़ा टच कर लिया था। यह मैच कोलकाता के ईडेन गार्डंस में खेला गया था।
इसके अलावा साल 2026 के विश्व कप में मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल मैचों में भी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी हुई थी, जहां इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 8.1 ओवर में और भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 8.3 ओवर में अपने-अपने शतक पूरे किए थे।
टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में सबसे तेज टीम शतक (Top-4):
7.2 ओवर: भारत बनाम न्यूजीलैंड (अहमदाबाद, 2026)
7.5 ओवर: न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (कोलकाता, 2026)
8.1 ओवर: इंग्लैंड बनाम भारत (मुंबई, 2026)
8.3 ओवर: भारत बनाम इंग्लैंड (मुंबई, 2026)
फाइनल मुकाबले की बात करें तो भारत ने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की शानदार शुरुआत के बाद 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है और न्यूजीलैंड को खिताब जीतने के लिए 256 रन बनाने होंगे। भारत की ओर से संजू सैमसन ने 89 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने 46 गेंदों में 5 चौकों और 8 छक्कों की मदद से यह रन बनाए। अभिषेक शर्ना ने 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। उन्होंने आउट होने से पहले 21 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली। कप्तान सूर्यकुमार यादव पहली गेंद पर पवेलियन लौट गए। शिवम दुबे ने 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अंत में 8 गेंदों का सामना करते हुए 325 की स्ट्राइक रेट के साथ 26 रन बनाए। पांड्या ने 13 गेंदों में 18 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने 25 गेंदों में चार छक्कों और चार चौकों की मदद से 25 गेंदों में 54 रन बनाए।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।