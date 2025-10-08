India s Under 19 team beats Australia u 19 in the second Youth Test too भारत की अंडर-19 टीम का जलवा, ऑस्ट्रेलिया को दूसरे यूथ टेस्ट में भी हराया, Cricket Hindi News - Hindustan
भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया U-19 को दूसरे यूथ टेस्ट में भी शिकस्त दी है। बुधवार को भारतीय टीम ने मेजबानों की 7 विकेट से शिकस्त देकर 2 यूथ टेस्ट की सीरीज को क्लीन स्वीप किया है। पहले यूथ टेस्ट में भारतीय टीम ने पारी और 58 रन के अंतर से जीत हासिल की थी।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 01:30 PM
भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया U-19 को दूसरे यूथ टेस्ट में भी शिकस्त दी है। बुधवार को भारतीय टीम ने मेजबानों की 7 विकेट से शिकस्त देकर 2 यूथ टेस्ट की सीरीज को क्लीन स्वीप किया है। पहले यूथ टेस्ट में भी भारतीय टीम ने पारी और 58 रन के अंतर से जीत हासिल की। इससे पहले दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मुकाबले हुए थे और भारतीय टीम ने तीनों में जीत हासिल की थी।

दूसरे यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया U19 की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 135 रन बनाए। एलेक्स ली यंग ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए थे और यश देशमुख ने 22 रन का योगदान दिया। जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 171 रन बनाकर 36 रनों की महत्वपूर्ण लीड ले ली। भारत U19 की पहली पारी में दीपेश देवेंद्रन ने सबसे ज्यादा 28 रन, हरवंश पंगालिया ने 26, हेनिल पटेल ने 22 और वैभव सूर्यवंशी ने 20 रन का योगदान दिया।

पहली पारी में 135 रन पर सिमटने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी पारी में 116 रन पर सिमट गई। इस तरह भारतीय टीम को जीत के लिए 81 रन का बहुत ही आसान लक्ष्य मिला। एलेक्स ली यंग एक बार फिर मेजबानों की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने दूसरी पारी में 38 रन बनाया।

भारत U19 ने सिर्फ 3 विकेट खोकर दूसरा यूथ टेस्ट भी 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। दूसरी पारी में वैभव सूर्यवंशी खाता तक नहीं खोल पाए और पहली ही गेंद पर आउट हो गए। कप्तान आयुष म्हात्रे ने 13 और विहान मल्होत्रा ने 21 रन की पारी खेली। वेदांत त्रिवेदी और राहुल कुमार नाबाद रहे और भारतीय टीम को जीत दिलाकर लौटे। त्रिवेदी ने 33 रन की नाबाद पारी खेली और राहुल कुमार 13 रन पर नॉट आउट रहे।

