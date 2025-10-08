भारत की अंडर-19 टीम का जलवा, ऑस्ट्रेलिया को दूसरे यूथ टेस्ट में भी हराया

भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया U-19 को दूसरे यूथ टेस्ट में भी शिकस्त दी है। बुधवार को भारतीय टीम ने मेजबानों की 7 विकेट से शिकस्त देकर 2 यूथ टेस्ट की सीरीज को क्लीन स्वीप किया है। पहले यूथ टेस्ट में भारतीय टीम ने पारी और 58 रन के अंतर से जीत हासिल की थी।

भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया U-19 को दूसरे यूथ टेस्ट में भी शिकस्त दी है। बुधवार को भारतीय टीम ने मेजबानों की 7 विकेट से शिकस्त देकर 2 यूथ टेस्ट की सीरीज को क्लीन स्वीप किया है। पहले यूथ टेस्ट में भी भारतीय टीम ने पारी और 58 रन के अंतर से जीत हासिल की। इससे पहले दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मुकाबले हुए थे और भारतीय टीम ने तीनों में जीत हासिल की थी।

दूसरे यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया U19 की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 135 रन बनाए। एलेक्स ली यंग ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए थे और यश देशमुख ने 22 रन का योगदान दिया। जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 171 रन बनाकर 36 रनों की महत्वपूर्ण लीड ले ली। भारत U19 की पहली पारी में दीपेश देवेंद्रन ने सबसे ज्यादा 28 रन, हरवंश पंगालिया ने 26, हेनिल पटेल ने 22 और वैभव सूर्यवंशी ने 20 रन का योगदान दिया।

पहली पारी में 135 रन पर सिमटने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी पारी में 116 रन पर सिमट गई। इस तरह भारतीय टीम को जीत के लिए 81 रन का बहुत ही आसान लक्ष्य मिला। एलेक्स ली यंग एक बार फिर मेजबानों की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने दूसरी पारी में 38 रन बनाया।