Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वैभव सूर्यवंशी से कार्यवाहक कोच VVS लक्ष्मण को है इस बात की शिकायत, दे डाली जरूरी सलाह

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

जिम्बाब्वे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाले वैभव सूर्यवंशी को लेकर भारत के कार्यवाहक कोच वीवीएस लक्ष्मण ने एक सुधार की गुंजाइश बताई है। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी से एक खास बात का आग्रह किया है।

vaibhav sooryavanshi vvs laxamn
वैभव सूर्यवंशी से वीवीएस लक्ष्मण को क्या है शिकायत

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज हुई। इस सीरीज में भारत के नियमित हेड कोच गौतम गंभीर और उनका सहयोगी स्टाफ विश्राम में था। ऐसे में भारत के कार्यवाहक कोच वीवीएस लक्ष्मण नियुक्त किए गए थे। उनकी कोचिंग में भारत ने जिमाब्वे को 3-0 से करारी शिकस्त दी। वैभव सूर्यवंशी ने 151 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी से लक्ष्मण बेहद प्रभावित दिखे। हालांकि, उन्होंने इस युवा खिलाड़ी को अपनी फिटनेस पर काम करने की सलाह भी दी। जिम्बाब्वे दौरे में सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे की निराशा को पीछे छोड़ दिया। पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा और तीसरे और अंतिम मैच में 81 रनों की तूफानी पारी खेलकर दौरे का शानदार समापन किया।

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी के धमाल मचाते ही संजू सैमसन का आया बयान, कहा- ईश्वर की कृपा..

अपनी फिटनेस पर सुधार करें वैभव

जिम्बाब्वे सीरीज में सूर्यवंशी ने फील्डिंग में भी शानदार प्रदर्शन किया और कुछ बेहतरीन कैच पकड़े। हालांकि, लक्ष्मण चाहते हैं कि वह अपनी फिटनेस पर काम करें ताकि आगे चलकर वह एक आदर्श टीम खिलाड़ी के रूप में उभर सकें। अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सूर्यवंशी एक कैच लेने के प्रयास में घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने मैदान पर बने रहने पर जोर दिया क्योंकि वह वहां रहना चाहते थे। लक्ष्मण ने तीसरा टी-20 मैच खत्म हो जाने के बाद वैभव सूर्यवंशी के बारे में बाद करते हुए पत्रकारों से कहा “हम चाहते हैं कि वह अपनी समग्र फिटनेस में सुधार करे। वह बहुत युवा है। वह खुद खेल के हर पहलू में बेहतर बनना चाहता है। आज भी जब वह चोटिल हुआ (डीप स्क्वायर लेग से दौड़ते हुए डाइव लगाकर कैच लेने की कोशिश में, तब भी वह मैदान पर बने रहना चाहता था।” उन्होंने आगे कहा, “हमारे फिजियो ने ही उन्हें मैदान से बाहर जाने के लिए कहा था। टीम में हर संभव तरीके से योगदान देने की उनकी यही उत्सुकता और लगन है।”

ये भी पढ़ें:रोहित शर्मा और विराट कोहली को बार-बार 2027 विश्व कप में जगह याद दिलाना बंद करिए
ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी के नाम 2 और वर्ल्ड रिकॉर्ड, 15 की उम्र में ऐसा किसी ने नहीं किया

उज्ज्वल है सूर्यवंशी का भविष्य

जिम्बाब्वे में सूर्यवंशी के प्रदर्शन की बदौलत ही भारत ने मेजबान टीम के खिलाफ तीनों टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में क्लीन स्वीप किया। अब इस युवा खिलाड़ी का अगला पड़ाव एशियाई खेल हैं, जहां क्वार्टर फाइनल से शुरू होने वाले सभी मैचों में उनके खेलने की संभावना है। लक्ष्मण ने आगे कहा कि सूर्यवंशी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जिस तरह से अपनी जगह बनाई है, उससे उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ है और उनका कहना है कि इस युवा खिलाड़ी का भविष्य उज्ज्वल है। लक्ष्मण ने कहा “पिछले साल भी, जब उन्होंने पहली बार राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला था, तब भी उन्होंने जिस तरह से दबाव को संभाला, वह सराहनीय था। मेरा मानना ​​है कि आईपीएल का हर मैच अंतरराष्ट्रीय मैच के बराबर होता है। 14 या 15 साल की उम्र में, जब आप आईपीएल में खेल रहे होते हैं, तो आप या तो इस अवसर से अभिभूत हो सकते हैं या दबाव को स्वीकार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने दूसरा विकल्प चुना।”

सारे रिकॉर्ड तोड़ने की है क्षमता

कार्यवाहक कोच ने आगे कहा "इसलिए इस सीरीज के नतीजे देखकर मुझे हैरानी नहीं हुई। शतक न बना पाने से वो निराश थे, लेकिन हमने उनसे कहा कि ये उनका पहला या आखिरी मौका नहीं होगा। उनका करियर लंबा है और उनमें हर दिन बेहतर होने का जज़्बा और सोच है। मुझे पूरा यकीन है कि वो तरक्की करेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उनमें ये सारी क्षमता और काबिलियत है।”

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
Vaibhav Suryavanshi Cricket
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।