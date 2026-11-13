न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 पर ढेर हुई टीम इंडिया, 16 साल बाद दर्ज हुआ ऐसा रिकॉर्ड
भारतीय टीम शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में सिर्फ 89 रन ही बना सकी, जोकि कीवी टीम के खिलाफ वनडे में भारत का दूसरा सबसे कम स्कोर है।
न्यूजीलैंड ने भारत को चौथे वनडे में एकतरफा मुकाबले में 244 रनों से करारी शिकस्त दी। बे ओवल में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने विल यंग के 125 रनों की बदौलत 50 ओवर में सभी विकेट खोकर 333 रन बनाए, इसके जवाब में भारतीय टीम पहले ओवर में मैट हेनरी के ट्रिपल झटके से उबर नहीं सकी और 26.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 89 रन ही बना सकी। भारत के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके, जबकि इसमें से चार बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी ने 6 विकेट चटकाए। वहीं भारत की ओर से ईशान किशन ने सर्वाधिक 27 रन बनाए।
भारत का वनडे में सबसे कम स्कोर
भारत का वनडे में सबसे कम टोटल श्रीलंका के खिलाफ बना है। 2000 में भारतीय टीम सिर्फ 54 के स्कोर पर सिमट गई थी। दूसरा सबसे कम स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। 1981 में टीम इंडिया सिडनी में 63 रन ही बना पाई थी। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 1986 में 78 और पाकिस्तान के खिलाफ 1978 में 79 रन ही बना सकी थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2010 में 88 और अब 2026 में 89 के स्कोर पर टीम ढेर हुई, जोकि उसका वनडे में छठा लोएस्ट स्कोर बन गया है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरी बार 100 से कम के स्कोर पर सिमटी
वनडे में भारतीय टीम तीन बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 से कम के स्कोर पर ऑलआउट हुई है। शुक्रवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे वनडे में भारतीय टीम 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 89 रन ही बना सकी, जोकि न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम का वनडे में दूसरा लोएस्ट स्कोर है। इससे पहले टीम इंडिया 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 29.3 ओवर में 88 रन ही बना सकी थी। 2019 में 92 के स्कोर पर टीम सिमटी थी।
न्यूजीलैंड की धमाकेदार जीत
न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को पांच मैचों की वनडे सीरीज में पहली जीत दर्ज की। भारत ने शुरुआत दो मुकाबले जीते थे और तीसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विल यंग के शतक की मदद से 50 ओवर में 333 रन बनाए। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 26.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 89 रन ही बना सकी। मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में भारत को तीन झटके दिए। उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को पहले ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाया। तीनों बल्लेबाज खाता नहीं खोल सके। ऋतुराज गायकवाड़ भी छठे ओवर में काइल जैमीसन का शिकार बने। उन्होंने 13 गेंद में 5 रन बनाए। ईशान किशन और अक्षर पटेल ने पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन 18वें ओवर में पटेल 21 के स्कोर पर मैथ्यू फिशर का शिकार बने। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 53 गेंद में 27 रन की पारी खेली।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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