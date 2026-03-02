शान से सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो पाकिस्तान में टूटे टीवी सेट, बड़बोले मोहम्मद आमिर भी हुए ट्रोल

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भविष्यवाणी की थी कि भारत टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। अब जब भारत शान से सेमीफाइनल में प्रवेश कर गया तब पाकिस्तान के एक शो के दौरान होस्ट ने ही टीवी तोड़ दिया। वहीं मोहम्मद आमिर को भी बुरी तरह ट्रोल होना पड़ रहा है।

टी20 विश्व कप में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले सुपर 8 मुकाबले में हार का क्या सामना करना पड़ा, कई पाकिस्तानी फैन और एक्सपर्ट खुशी के मारे उछलने लगे थे। तब पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर टीवी शो पर कुटिल हंसी से भारत का मजाक उड़ा रहे थे। शो का होस्ट उन्हें एस्ट्रोलॉजर का तमगा देते हुए भविष्यवाणी कर रहा कि अब तो भारत सेमीफाइनल में पहुंचने से रहा। उसी शो पर एक बार मोहम्मद आमिर ने कहा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे या न पहुंचे लेकिन भारत तो नहीं ही पहुंचेगा।

अब टीम इंडिया ने जिस तरह अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज को शिकस्त देकर शान से सेमीफाइनल में प्रवेश किया है तब मोहम्मद आमिर सरीखे पूर्व क्रिकेटर अपना सा मुंह लेकर रह गए हैं। उनके बड़बोलेपन का मजाक उड़ रहा है। इतना ही नहीं, जैसे ही भारत ने वेस्टइंडीज पर जीत हासिल की, एक पाकिस्तानी शो के होस्ट ने तो अपना आपा ही खो दिया। उसने स्टूडियो में टीवी सेट को ही तोड़ दिया।

पाकिस्तानी क्रिकेट शो पर होस्ट ने ही तोड़ दिया टीवी इंटरनेट पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। क्लिप के साथ ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के एक लाइव क्रिकेट शो के दौरान वेस्टइंडीज पर भारत की जीत से बौखलाए होस्ट ने टीवी सेट ही तोड़ दिया। क्लिप में दिखता है कि होस्ट निराशा में सिर पकड़े हुए है। अचानक वह अपनी सीट से उठता है और सामने रखे टीवी सेट पर जोर से लात मारता है। उसके बाद वह एलईडी टीवी सेट को हाथ में लेकर जोर से पटक देता है। इस दौरान वह खूब चीख-चिल्ला रहा है। शो में उसके साथ बैठे दो मेहमान उसकी इस हरकत से हैरान हैं।

एस्ट्रोलॉजर बन इतरा रहे मोहम्मद आमिर की निकल गई हेकड़ी पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर दक्षिण अफ्रीका से भारत की हार के बाद बहुत इतरा रहे थे। बड़बोले आमिर ने भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करे या न करे, भारत नहीं करेगा। एक हफ्ते के भीतर ही उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। अब एक्स पर यूजर्स उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। कोई मोहम्मद आमिर को खोरज रहा है तो कोई उनका नंबर मांग रहा है। कुछ यूजर मीम शेयर कर रहे हैं कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है।

भारत का मजाक उड़ाते हुए वो मोहम्मद आमिर की कुटिल हंसी बीते रविवार से पहले के रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका की सुपर 8 में भिड़ंत हुई थी। टीम इंडिया को उस मैच में 76 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तब सेमीफाइनल में उसके पहुंचने की उम्मीदों को जैसे ग्रहण सा लग गया था। तब मोहम्मद आमिर ने जियो टीवी के शो 'हारना मना है' पर कुटिल हंसी हसते हुए देखे गए थे। भारत का मजाक उड़ाते देखे गए थे। शो का ऐंकर तो खुशी के मारे जैसे पागल हो गया था। भारतीयों को चिढ़ाने के अंदाज में कह रहा था- न मोहब्बत में, न प्यार में, जो मजा है इंडिया की हार में।

पैनल में मौजूद मोहम्मद आमिर को शो का होस्ट'एस्ट्रोलॉजर' का तमगा देता है और आमिर इस पर भारत का मजाक उड़ाने के अंदाज में लगातार हंस रहे हैं। अभिषेक शर्मा के फ्लॉप होने की ऐंकर खिल्ली उड़ाता है।

ऐंकर कहता है, ‘इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका मुकाबला, जिसमें साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 76 रन से आउटक्लास कर दिया। भई जो काम हमारी पाकिस्तानी टीम नहीं कर पा रही, वो हमारे पैनलिस्ट लाहौर में बैठकर कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने कहा कि अभिषेक (शर्मा) स्लॉगर है, इस कॉमेंट के बाद अभिषेक वापस ही नहीं आ पा रहा है इस टूर्नामेंट में। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेलेगी, आज लगता है कि इंडिया आमिर की बात मान रही है। सेमीफाइनल नहीं खेलेगी। बात करेंगे अपने पैनल से कि बात है कि न मोहब्बत में, न प्यार में, जो मजा है इंडिया की हार में।’

इसके बाद ऐंकर मोहम्मद आमिर का परिचय 'एस्ट्रोलॉजर' के तौर पर कराता है। इस दौरान आमिर लगातार हंस रहे होते हैं। स्टूडियों में मौजूद दर्शक तालियां बजाते हैं और आमिर अपने माथे पर हाथ रखकर लगातार हंसे जा रहे हैं। वह कहते हैं, ‘क्या बना दिया है मुझे? अल्लाह माफ करे।’