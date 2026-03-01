होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भारत ने सबसे बड़े रन चेज के साथ सेमीफाइनल में मारी एंट्री, वेस्टइंडीज को आखिरी ओवर में हराया

Mar 01, 2026 11:36 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम ने रविवार को टी20 विश्व कप के आखिरी सुपर-8 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका सामना इंग्लैंड से होगा। भारत के लिए संजू सैमसन ने सर्वाधिक 97 रन बनाए।

भारत ने सबसे बड़े रन चेज के साथ सेमीफाइनल में मारी एंट्री, वेस्टइंडीज को आखिरी ओवर में हराया

भारतीय टीम ने रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसके साथ ही भारत ने टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने टी20 विश्व कप के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी रन चेज करते हुए जीत हासिल की। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 195 रन बनाए, इसके जवाब में भारत ने 4 गेंद रहते मैच अपने नाम किया। भारत ने संजू सैमसन के नाबाद 97 रनों की बदौलत 19.2 ओवर में 5 विकेट पर 199 रन बनाकर मैच जीता। भारतीय टीम गुरुवार को टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी। इसके साथ ही इस मैदान पर 2016 टी20 विश्व कप जीतने वाली कैरेबियाई टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

संजू सैमसन ने खेली दमदार पारी

196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिये 29 रन जोड़े। तीसरे ओवर में अकील हुसैन ने अभिषेक शर्मा (10) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद जेसन होल्डर ने ईशान किशन (10) को भी आउटकर पवेलियन भेज दिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव (18), तिलक वर्मा 15 गेंदों में (27) और हार्दिक पंड्या 17 रन बनाकरआउट हुये।

इस दौरान संजू सैमसन एक छोर थामे तेजी के साथ रन बनाते रहे। भारत ने 19.2 ओवर में पांच विकेट पर 199 रन बनाकर मुकाबला पांच विकेट से अपने नाम करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। संजू सैमसन ने 50 गेंदों में 12 चौके और चार छक्के उड़ाते हुए नाबाद 97 रनों की पारी खेली। शिवम दुबे ने चार गेंदों में नाबाद आठ रन बनाये।

भारत ने बनाया रिकॉर्ड

यह चेज इस टी20 विश्व कप में सबसे बड़ी सफल रन चेज बन गई है। वहीं ईडन गार्डन्स में यह सबसे बड़ी सफल चेज भी है। सैमसन की यह पारी टी20 विश्व कप में चेज के दौरान किसी भारतीय बल्लेबाज की सर्वश्रेष्ठ पारी भी है, इस दौरान उन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ये भारत की टी20 विश्व कप इतिहास में सबसे सफल रन चेज है।

ये भी पढ़ें:50 गेंदों में 97 रन,संजू ने ऐतिहासिक पारी खेल भारत को सेमीफाइनल में दिलाई एंट्री

भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप सुपर आठ मुकाबले में रविवार को वेस्टइंडीज ने चार विकेट पर 195 रन बनाये । रोस्टन चेस ने दो जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए 25 गेंद में 40 रन बनाये । उन्होंने शाइ होप के साथ पहले विकेट के लिये 68 रन की साझेदारी की । होप ने 33 गेंद में 32 रन बनाये । दोनों ने अच्छी शुरूआत करते भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया । भारत ने हालांकि 12वें ओवर में वापसी की जब जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट चटकाये

पॉवेल-होल्डर ने मचाया धमाल

इसके बाद हालांकि रोवमैन पॉवेल और जैसन होल्डर ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पांचवें विकेट के लिये सिर्फ 35 गेंद में 76 रन की अटूट साझेदारी की । पॉवेल ने 19 गेंद में तीन चौकों और दो छक्कों के साथ 34 रन बनाये जबकि होल्डर ने 22 गेंद में 37 रन बनाये जिसमें दो चौके और तीन छक्के शामिल थे ।

बीच के ओवरों में बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन भारत ने उन्हें डैथ ओवरों के लिये बचाकर रखा जिसका कोई फायदा नहीं हुआ । पॉवेल ने अर्शदीप सिंह को 16वें ओवर में अच्छी खासी नसीहत देते हुए 24 रन निकाले । अर्शदीप ने चार ओवर में 43 रन दिये और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला । बुमराह ने चार ओवर में 36 रन देकर दो विकेट चटकाये ।

खचाखच भरे ईडन गार्डंस पर भारतीय टीम शुरूआत में दबाव में दिखी जब वेस्टइंडीज ने 53 गेंद में 68 रन जोड़ लिये । पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर कप्तान होप और बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजे गए चेस ने पहले ओवर में सिर्फ तीन रन बनाये।

ये भी पढ़ें:'चोकर' टैग पर दक्षिण अफ्रीकी कोच ने कसा तंज, आखिर 'कपकेक' का जिक्र क्यों किया?

वरुण ने दिलाई पहली सफलता

इसके बाद होप ने हार्दिक पांड्या को मिडविकेट पर छक्का लगाया । अक्षर ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन भारत का क्षेत्ररक्षण ढीला था । चेस को जीवनदान भी मिला जब वरुण चक्रवर्ती ने गलत छोर पर थ्रो फेंककर रनआउट का मौका गंवा दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने कवर पर उनका आसान कैच छोड़ा जब वह 14 रन पर थे ।

वरुण को नौवें ओवर में गेंद सौंपी गई जिन्होंने होप को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा । शिमरोन हेटमायेर ने आते ही पंड्या को छक्का लगाया और उस ओवर में 13 रन बने । इसके बाद उन्होंने वरूण को चौका और छक्का जड़ा । बुमराह ने 12वें ओवर में हेटमायेर और चेस को आउट किया । हेटमायेर ने 12 गेंद में 24 और चेस ने 25 गेंद में 40 रन बनाये ।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026 अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।