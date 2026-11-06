बारिश के कारण भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन हुआ रद्द, न्यूजीलैंड ने बदली ट्रेनिंग की जगह
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे वनडे में बारिश के कारण मुकाबला प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को ज्यादा बारिश होने का अनुमान है।
भारत के खिलाफ शनिवार को वेलिंगटन में होने वाले दूसरे वनडे मैच में भी बारिश की संभावना है। शुक्रवार के पहले हिस्से में शहर में हल्की लेकिन लगातार बारिश होती रही, जिसके कारण दोनों टीमों को अपनी अभ्यास योजना में बदलाव करना पड़ा। टीमों को मैच वाले स्थान 'हेनरी स्टेडियम' के बजाय 'बेसिन रिजर्व' में अभ्यास करना था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर को हुआ मुकाबला भी बारिश से प्रभावित रहा था और भारतीय पारी के दौरान दो बार मैच को खराब मौसम के कारण रोकना पड़ा था। हालांकि शुभमन गिल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी।
भारत का प्रैक्टिस सेशन हुआ रद्द
दूसरे मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड ने अपना अभ्यास सत्र वेलिंगटन कॉलेज की इनडोर सुविधा में शिफ्ट कर लिया, जबकि भारत ने अपना सेशन रद्द कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को और बारिश होने का अनुमान है। दिन के पहले हिस्से में बारिश की 60 प्रतिशत संभावना है, जबकि दूसरे हिस्से में इसके 55 प्रतिशत आसार हैं।
ऑकलैंड में सीरीज का पहला मैच भी खराब मौसम से प्रभावित रहा था। बारिश के कारण मैच की शुरुआत 10 मिनट देरी से हुई। भारत की पारी के दौरान लगभग एक घंटा 40 मिनट तक बारिश हुई, जिसके चलते भारत के सामने रखा गया लक्ष्य 50 ओवर में 186 रन से बदलकर 32 ओवर में 143 रन कर दिया गया।
आखिरकार भारत ने मैच में पांच विकेट से जीत दर्ज की। लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने 51 गेंदों पर 74 रन बनाए, जबकि अंशुल कंबोज ने 10 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। वेलिंगटन में शनिवार को होने वाले मैच के बाद, सीरीज हैमिल्टन जाएगी, जहां 10 नवंबर को तीसरा वनडे खेला जाएगा। इसके बाद 13 और 15 नवंबर को चौथा और पांचवां वनडे माउंट माउंगानुई में होगा।
फील्डिंग कोच सुभादीप घोष ने की तारीफ
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में जीत के बाद भारतीय फील्डिंग कोच सुभादीप घोष ने मैदान पर टीम के बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने बताया कि कैसे खेल को पहले से भांप लेने की क्षमता विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है।
दूसरे वनडे से पहले बात करते हुए, घोष ने विपक्षी टीम को लगभग 180 रन पर रोकने के लिए भारतीय टीम के अनुशासित प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने इसका श्रेय कसी हुई गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग के मिले-जुले प्रयासों को दिया।
दूसरे मैच से एक दिन पहले उन्होंने कहा, "हमने पहले वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया। हमने कुछ बेहतरीन कैच पकड़े, विकेट लिए और साथ ही शानदार ग्राउंड फील्डिंग भी की।" घोष ने आगे कहा, "टीम की ऊर्जा बहुत अच्छी थी। जब आप विपक्षी टीम को 180 रन के आसपास रोकते हैं, तो यह न केवल अच्छी गेंदबाजी, बल्कि बेहतरीन फील्डिंग को भी दर्शाता है।"
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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