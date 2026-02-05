भारत और पाकिस्तान मैच में 10 दिन बाकी, किस मूड में पड़ोसी; PM शहबाज शरीफ ने दिया अपडेट

संक्षेप: पाकिस्तान ने अपनी सरकार के निर्देश पर 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक उसने इस फैसले के कारणों को औपचारिक रूप से आईसीसी को नहीं बताया है।

भारत के साथ T20 World Cup मैच नहीं खेलने के फैसले पर पाकिस्तान अड़ा हुआ है। अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगे। साथ ही कहा कि खेल में राजनीति को शामिल नहीं करना चाहिए। खास बात है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ ICC यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने मैच नहीं खेलने का फैसला किया था।

क्या बोले शहबाज शरीफ शरीफ ने इस्लामाबाद में कहा, 'हमने T20 World Cup को लेकर साफ स्टैंड लिया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे।' उन्होंने इसे उचित फैसला करार दिया है और कहा है कि यह कदम सोच समझकर उठाया गया है। शरीफ ने कहा, 'खेल में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।' उन्होंने कहा, 'हमने इसपर विचार करने के बाद ही फैसला लिया है।'

बड़ी मुश्किल में फंस सकता है पाकिस्तान बोर्ड पीटीआई भाषा ने सूत्र के हवाले से लिखा कि ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि उसे टूर्नामेंट के आधिकारिक प्रसारक जियोस्टार की ओर से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान ने अपनी सरकार के निर्देश पर 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक उसने इस फैसले के कारणों को औपचारिक रूप से आईसीसी को नहीं बताया है।

एक्सपर्ट्स की ली थी सलाह पीसीबी के एक सूत्र ने एजेंसी को बताया कि बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पिछले सप्ताह इस मुद्दे पर पीएम शरीफ को जानकारी देने से पहले बोर्ड के कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली थी, लेकिन इसके बावजूद बोर्ड गंभीर नतीजों के लिए तैयार है।

पीसीबी के सूत्र ने 'पीटीआई' से कहा, 'पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ नहीं खेलने पर अड़ा रहा तो उसे वित्तीय जुर्माने के साथ प्रसारकों की ओर से मुकदमा भी झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा आईसीसी की विवाद निपटान समिति (DRC) में जाने की कोशिश भी शायद नाकाम रहे।' आईसीसी की डीआरसी एक आंतरिक समिति है, जो आईसीसी बोर्ड के अपने फैसलों के खिलाफ अपील नहीं सुनती।

फैसला बदल सकते हैं मोहसिन नकवी एजेंसी के अनुसार, कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री नकवी 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने और मौजूदा मोहम्मद यूनुस सरकार की जगह लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद अपना फैसला बदल सकते हैं। एक सूत्र ने कहा, 'नकवी एक क्रिकेट प्रशासक से ज्यादा नेता हैं और उन्हें राष्ट्रीय टीम के हितों की खास चिंता नहीं है। वह राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव के बाद यू-टर्न ले सकते हैं।'