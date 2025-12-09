जसप्रीत बुमराह का स्पेशल 'शतक', ऐसा करने वाले दुनिया के पांचवें बॉलर बने
दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह ने मंगलवार को टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही वह तीन फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बन गए हैं।
भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले के दौरान टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे किए। इसके साथ ही वह तीनों फॉर्मेट (टी20, टेस्ट और वनडे) में 100 विकेट लेने वाले पांचवें गेंदबाज बन गए हैं। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए हैं। वह तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे तेज गेंदबाज बने।
जसप्रीत बुमराह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले ये कारनामा अर्शदीप सिंह ने किया है। जसप्रीत बुमराह ने कटक में अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को पवेलियन का रास्ता दिखाया टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट हासिल किए। इसी ओवर में बुमराह ने केशव महाराज को भी आउट किया। अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विेकट चटकाए हैं। उनके नाम 107 विकेट हैं।
तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में लसिथ मलिंगा, टिम साउदी, शाकिब अल हसन, शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह का नाम हैं। बुमराह ने 52 टेस्ट मैच में 234 विकेट चटकाए हैं। वनडे में बुमराह के 89 मैच में 149 विकेट हैं। 81 टी20 मैच में बुमराह ने 100 विकेट लिए।