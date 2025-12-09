Tue, Dec 09, 2025Cricket Logo
जसप्रीत बुमराह का स्पेशल 'शतक', ऐसा करने वाले दुनिया के पांचवें बॉलर बने

दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह ने मंगलवार को टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही वह तीन फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बन गए हैं।

Dec 09, 2025 10:19 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले के दौरान टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे किए। इसके साथ ही वह तीनों फॉर्मेट (टी20, टेस्ट और वनडे) में 100 विकेट लेने वाले पांचवें गेंदबाज बन गए हैं। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए हैं। वह तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे तेज गेंदबाज बने।

जसप्रीत बुमराह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले ये कारनामा अर्शदीप सिंह ने किया है। जसप्रीत बुमराह ने कटक में अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को पवेलियन का रास्ता दिखाया टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट हासिल किए। इसी ओवर में बुमराह ने केशव महाराज को भी आउट किया। अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विेकट चटकाए हैं। उनके नाम 107 विकेट हैं।

तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में लसिथ मलिंगा, टिम साउदी, शाकिब अल हसन, शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह का नाम हैं। बुमराह ने 52 टेस्ट मैच में 234 विकेट चटकाए हैं। वनडे में बुमराह के 89 मैच में 149 विकेट हैं। 81 टी20 मैच में बुमराह ने 100 विकेट लिए।

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
