ICC टी20 रैंकिंग में भारत बना नंबर-1, जिम्बाब्वे सीरीज जीतते ही इस टीम से छीना ताज
India ICC T20I Team Ranking: भारत ने आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में फिर से शीर्ष हासिल कर लिया है। भारत ने दो हफ्ते हफ्ते पहले ही अपना नंबर-1 का ताज गंवाया था। टीम इंडिया इन दिनों जिम्बाब्वे दौरे पर है।
India ICC T20I Team Ranking: भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने शनिवार को हरारे में आयोजित दूसरे मुकाबले में 90 रनों से विजयी परचम फहराया। भारत ने जिम्बाब्वे सीरीज जीतते ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की टी20 टीम रैंकिंग में फिर से बादशाहत हासिल कर ली है। भारत ने इंग्लैंड को पछाड़कर नंबर-1 का ताज छीना है। 25 जुलाई को अपडेट हुई रैंकिंग में भारत के 268 रेटिंग अंक हैं। इंग्लैंड के भी इतने ही अंक हैं लेकिन टीम दूसरे पायदान पर खिसक गई। टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत ने 11 जुलाई को इंग्लैंड में शीर्ष स्थान गंवाया था। इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 4-0 से अपने नाम की थी। पहला मैच बारिश में धुला था।
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया किस नंबर पर?
आईसीसी की ताजा T20I टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया फिलहाल तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया के खाते में 260 अंक हैं। न्यूजीलैंड टीम में चौथे नंबर पर है। उसके 247 अंक हैं। साउथ अफ्रीका (244) पांचवें जबकि पाकिस्तान (244) छठे पायदान पर है। जिम्बाब्वे 12वें नंबर पर है। उसके 202 अंक हैं। भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को खेला जाना है। भारत अगर सीरीज में सूपड़ा साफ करने में कामयाब रहा तो शीर्ष पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगी। टीम इंडिया T20I के अलावा वनडे टी20 रैंकिंग में भी टॉप पर है। वहीं, टेस्ट टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया नंबर-1 है। भारत सबसे लंबे फॉर्मेट की रैंकिंग में चौथे स्थान पर मौजूद है।
कैसा रहा भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20?
ईशान किशन (81) और तिलक वर्मा (नाबाद 60) की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने दूसरे टी20 में 219/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया। प्लेयर ऑफ द मैच ईशान ने 44 गेंदों का सामना करने के बाद 9 चौके और दो छक्के लगाए। तिलक ने 20 गेंदों की पारी में पांच चौके और तीन सिक्स उड़ाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 20 गेंदों में 25 रनों का योगदान दिया। ओपनर वैभव सूर्यवंशी 20 और अभिषेक शर्मा 9 रन बनाकर आउट हुए। जवाब में मेजबान जिम्बाब्वे 17.5 ओवर में 129 रनों पर ढेर हो गई। जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट ने 32 और तादिवानाशे मारुमानी ने 24 रन जुटाए। रेयन बर्ल (20) ने भी कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन भारतीय आक्रमण के सामने कोई बड़ी साझेदारी नहीं बन सकी। भारत की ओर से अभिषेक ने सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए। यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने दो-दो शिकार किए।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
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