टीम इंडिया क्यों नहीं मिटा पा रही ये 'कलंक', SA के खिलाफ रनचेज शुरू होने से पहले तय हो गई थी ‘सूर्या ब्रिगेड’ की हार

संक्षेप: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत की हार रनचेज शुरू होने से पहले ही तय हो गई थी। साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 214 रनों का टारगेट रखा था, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया 162 रनों पर ही सिमट गई थी।

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में 51 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मेहमान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 213 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर का पीछा करते हुए तिलक वर्मा ने जरूर 34 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली, मगर दूसरे छोर से किसी का साथ ना मिलने के कारण उनकी यह पारी बेकार गई। भारत पूरे 20 ओवर भी टिक नहीं पाया और 19.1 ओवर में 162 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका के सामने घुटने टेक दिए। मगर क्या आप जानते हैं कि टीम इंडिया की हार रनचेज शुरू होने से पहले ही तय हो गई थी। जी हां, साउथ अफ्रीका ने जब भारत के सामने 214 रनों का टारगेट सेट किया था, तब ही भारत की इस मैच में हार पक्की हो गई थी।

T20I क्रिकेट में यह 7वां मौका है जब किसी टीम ने भारत के खिलाफ 210 रनों का टारगेट रखा हो, हैरानी की बात यह है कि दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम आज तक कभी 210 से अधिक के टारगेट को चेज नहीं कर पाई है।

जी हां, भारत को जब-जब टी20 क्रिकेट में 210 रनों का टारगेट मिला है, तब-तब टीम इंडिया को हार का मुंह देखने को मिला है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सूर्या ब्रिगेड का कुछ ऐसा ही हाल हुआ।

T20I में भारत 210 से ज्यादा के टारगेट का पीछा करते हुए मैच - 7

जीत - 0

हार - 7

बात मैच की करें तो, सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। उनके इस फैसले को क्विंटन डी कॉक ने पहले 6 ओवर में ही गलत साबित कर दिया था, जब साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 53 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। डी कॉक 46 गेंदों पर 5 चौकों और 7 गगनचुंबी छक्कों के साथ 90 रनों की पारी खेल एक छोर से तबाही मचाते रहे, वहीं दूसरे छोर पर एडन मारक्रम (29), डोनोवन फरेरा (30) और डेविड मिलर (20) ने आकर छोटी मगर शानदार पारियां खेल उनका साथ दिया। साउथ अफ्रीका निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रहा।