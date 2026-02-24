ये है भारत का महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल; पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश से भी भिड़ंत
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन इंग्लैंड में होगा। टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम ग्रुप-1 का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल घोषित कर दिया है। टूर्नामेंट के दसवें संस्करण का आयोजन इंग्लैंड में 12 जून से 5 जुलाई तक होगा, जिसमें 12 टीमें ट्रॉफी के लिए जोर आजमाइश करेंगी। टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-1 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, नीदरलैंड और बांग्लादेश हैं। ग्रुप-2 में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड और स्कॉटलैंड हैं। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। भारत की चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से एजबेस्टन में टक्कर होगी।
भारत 17 जून को हेडिंग्ले में नीदरलैंड से खेलेगा। भारत को टूर्नामेंट में अपने तीसरे लीग मैच साउथ अफ्रीका से टकराना है। भारतीय टीम की 25 जून को बांग्लादेश से भिड़ंत होगी। यह मैच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में होगा। भारत को 28 जून को छह बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। यह मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होना है। भारत ने अभी तक महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है। भारतीय टीम पिछली बार सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी। 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप विजेता भारत अब सबसे छोटे फॉर्मेट के टूर्नामेंट में ट्रॉफी का सूखा समाप्त करना चाहेगा।
भारत का महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शेड्यूल
रविवार 14 जून: भारत बनाम पाकिस्तान, एजबेस्टन
बुधवार 17 जून: भारत बनाम नीदरलैंड, हेडिंग्ले
रविवार 21 जून: भारत बनाम साउथ अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड
गुरुवार 25 जून: भारत बनाम बांग्लादेश, ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड
रविवार 28 जून: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड
मंगलवार 30 जून: टीबीसी बनाम टीबीसी (सेमीफाइनल 1), द ओवल
गुरुवार 2 जुलाई: टीबीसी बनाम टीबीसी (सेमीफाइनल 2), द ओवल
रविवार 5 जुलाई: टीबीसी बनाम टीबीसी (फाइनल), लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड
बता दें कि बांग्लादेश, नीदरलैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड टूर्नामेंट में एंट्री करने वाली आखिरी चार टीमें थीं, जिन्होंने पिछले महीने नेपाल में हुए आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में टिकट कटाया। नीदरलैंड पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलेगा। मेजबान इंग्लैंड 12 जून को टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका से भिड़ेगा जबकि आयरलैंड और स्कॉटलैंड 13 जून को ओल्ड ट्रैफर्ड में एक-दूसरे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इंग्लैंड 20 जून को हेडिंग्ले में स्कॉटलैंड से टकाराएगा। यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें इंग्लिश टर्फ पर किसी आईसीसी इवेंट में आमने-सामने होंगी।
