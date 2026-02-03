पाकिस्तान टीम अगले राउंड में गई तो ICC क्या करेगा? पूर्व कप्तान ने कहा- मुझे शक है कि...

संक्षेप: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। दोनों ग्रुप ए का हिस्सा हैं, जिसमें नामीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका भी शामिल हैं।

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की सात फरवरी से शुरुआत होने जा रही है। पाकिस्तान ने आगामी टूर्नामेंट में 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत के खिलाफ ग्रुप मैच का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। पाकिस्तान सरकार के इस निर्णय को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए का हिस्सा हैं, जिसमें नामीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका शामिल हैं। राशिद तलीफ को पाकिस्तान के अगले राउंड में जाने पर शक है लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान तलीफ ने कहा कि अगर फिर से भारत के खिलाफ मैच की स्थिति आई तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) क्या करेगी? पाकिस्तान टीम 2024 टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप चरण से ही बाहर हो गई थी।

दरअसल, लतीफ से न्यूज18 पर बातचीत के दौरान पूछा गया कि अगर ग्रुप मैच नहीं होता है तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर-8 या बाद के चरण के लिए आसानी से क्वालिफाई कर लेगा? पूर्व कप्तान ने जवाब में कहा, ''मुझे शक है। जब हम वेस्टइंडीज में खेले थे तो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। यह एक मुद्दा है लेकिन पाकिस्तान यह नहीं सोचेगा कि वो क्वालिफाई करेगा या नहीं। आईसीसी सोचेगा कि अगर पाकिस्तान अगले राउंड में चला गया और भारत के साथ फिर खेलने से इनकार दिया तो मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा क्योंकि वह स्पिन ट्रैक पर नामीबिया, यूएसए और नीदरलैंड्स को हरा सकता है। लेकिन बारिश एक फैक्टर होगी। तो यह शह और मात है।"