भारत ने तीसरे टी20 के लिए प्लेइंग इलेवन में किया बदलाव, बुमराह-अक्षर हुए बाहर; इनकी हुई वापसी

Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़india make changes in playing xi vs south africa in 3rd t20i axar Jasprit Bumrah misses out Harshit Rana Kuldeep Yadav
संक्षेप:

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में खेले जा रहे तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारतीय टीम को दो बड़े बदलाव करने पड़े हैं। बुमराह और अक्षर नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह कुलदीप और हर्षित को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।

Dec 14, 2025 06:55 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। धर्मशाला में खेले जा रहे मुकाबले में भारतीय टीम ने प्लेइंग इलेवन में बदलाव किया है। स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल बीमार होने के कारण नहीं खेल रहे हैं। जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह निजी कारणों की वजह से तीसरे टी20 मैच से बाहर हैं। सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान बताया कि इन दोनों खिलाड़ियों की जगह हर्षित राणा और कुलदीप यादव को मौका मिला है। दक्षिण अफ्रीका ने भी तीन बदलाव करते हुए कोर्बिन बोश, एनरिक नोर्किया और ट्रिस्टन स्टब्स को एकादश में शामिल किया है।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। टॉस के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा विकेट अच्छा लग रहा है, नहीं लगता कि इसमें अधिक बदलाव होगा। बाद में ओस पड़ेगी, इसलिए हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पिच अच्छी लग रही है। टीम में दो बदलाव है अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह बाहर हैं। हर्षित राणा और कुलदीप यादव को एकादश में शमिल किया गया हैं। बुमराह ने शुरुआती दो मैच में दो विकेट चटकाए थे। वहीं अक्षर पटेल ने दो मैचों में तीन विकेट लिए थे।

वहीं दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मारक्रम ने कहा बहुत ठंड है, यह एक खूबसूरत जगह है। आज रात अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है। यह एक चुनौती है। उम्मीद है हम अच्छा स्कोर करेंगे। हमने यहां कुछ मैच खेले हैं, लड़के काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि टीम में तीन बदलाव हैं। पांच मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है।

दोनों टीमें इस प्रकार है:-

भारत एकादश: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती।

दक्षिण अफ्रीका एकादश:- रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडन मारक्रम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
