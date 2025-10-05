India maintains no handshake policy with Pakistanis in Womens World Cup Match Harmanpreet Kaur ignores Fatima Sana पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाने की नीति पर कायम भारत, हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना को किया इग्नोर, Cricket Hindi News - Hindustan
वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच में पाकिस्तान की टीम ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। उधर, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 03:05 PM
भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का छठा लीग मैच खेला जा रहा है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की महिला टीम की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। उधर, भारत की महिला टीम ने भी भारतीय पुरुष टीम की तरह पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाने की नीति बरकरार रखी है। मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ने एक बदलाव करते हुए शीर्ष क्रम की बल्लेबाज सदफ शमस को एकादश में जगह दी है। भारत ने बीमार अमनजोत कौर की जगह रेणुका सिंह को मौका दिया है।

रविवार को जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर टॉस के लिए आईं तो उन्होंने पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया और न ही टॉस के बाद दोनों के बीच हैंडशेक हुआ। इस तरह भारत पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाने की नीति पर कायम है, जिसकी शुरुआत एशिया कप 2025 के पहले मैच से हो गई थी। उस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन मैच खेले गए और तीनों मैचों में भारतीय कप्तान या खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों या कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। वुमेंस वर्ल्ड कप के मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना को पूरी तरह इग्नोर किया।

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल

भारत की प्लेइंग इलेवन: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (डब्ल्यू), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी

टीम इंडिया का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ वुमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दमदार है। भारतीय टीम अभी तक एक भी मैच पाकिस्तान से एकदिवसीय प्रारूप में नहीं हारी है। चार बार वनडे विश्व कप में भी भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों का आमना-सामना हो चुका है, लेकिन कभी भी टीम इंडिया को हार नहीं मिली है।

