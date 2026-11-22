भारत ने टेस्ट क्रिकेट में लगातार सात अर्धशतकीय साझेदारियां कर रचा इतिहास, अन्य बड़े रिकॉर्ड भी बनाए
वेलिंगटन में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पहली पारी में 720 रनों का स्कोर बनाया जिसमें पहले 7 विकेटों के लिए 50 या उससे अधिक की साझेदारी हुई। ऐसा करने टीम इंडिया ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया है।
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में जारी टेस्ट मैच में नौ विकेट पर 720 रन बनाकर पारी घोषित करने के दौरान टेस्ट क्रिकेट में एक अनोखी उपलब्धि हासिल की। वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी के पहले सात विकेटों के लिए 50 या उससे अधिक रन की साझेदारी करने वाली पहली टीम बन गई।
भारत की इस उपलब्धि ने उसकी बल्लेबाजी की गहराई और सामूहिक योगदान को रेखांकित किया। टीम ने टेस्ट क्रिकेट में अपना तीसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया और मेजबान टीम पर मैच में भारी दबाव बना दिया।
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर
एक टेस्ट पारी में भारत की सात अर्धशतकीय साझेदारियां संयुक्त रूप से दूसरी सबसे अधिक हैं। इस मामले में रिकॉर्ड आठ साझेदारियों का है, जो भारत ने 2007 में द ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में बनाई थीं। ऑस्ट्रेलिया ने भी 2025-26 सीरीज के दौरान सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में सात ऐसी साझेदारियां की थीं। भारत का 720 रन पर पारी घोषित करना न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर भी है। उसने इसी वेलिंगटन मैदान पर 1995 में वेस्टइंडीज के पांच विकेट पर 660 रन घोषित करने के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यह न्यूजीलैंड की धरती पर किसी भी टीम का टेस्ट पारी में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड मेजबान न्यूजीलैंड के नाम था, जिसने 2019 में हैमिल्टन में बांग्लादेश के खिलाफ छह विकेट पर 715 रन बनाकर पारी घोषित की थी।
भारत का तीसरा सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर
भारत का 720 रन का स्कोर उसकी टेस्ट पारियों के सबसे बड़े स्कोर की सूची में तीसरे स्थान पर है। उसका रिकॉर्ड 2016 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ सात विकेट पर 759 रन घोषित करने का है। इसके बाद 2009 में ब्रेबोर्न में श्रीलंका के खिलाफ नौ विकेट पर 726 रन घोषित करने का स्कोर है। भारत ने 2010 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ 707 रन और 2004 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात विकेट पर 705 रन भी बनाए थे। इस पारी के साथ टेस्ट क्रिकेट में भारत के 700 या उससे अधिक रन के स्कोर की संख्या पांच हो गई। इस श्रेणी में वह दूसरे स्थान पर है। श्रीलंका ने सात बार 700 से अधिक रन बनाए हैं। भारत के पांच ऐसे स्कोर हैं, जबकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने चार-चार बार यह उपलब्धि हासिल की है। पाकिस्तान के नाम ऐसे दो स्कोर हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने एक बार 700 से अधिक रन बनाए हैं।
भारत ने खतरनाक बल्लेबाजी की, डफी का शर्मिंदा करने वाला रिकॉर्ड
भारत की बल्लेबाजी के दबदबे का अंदाजा न्यूजीलैंड के गेंदबाज जैकब डफी के आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। उन्होंने 33 ओवर में एक विकेट लेकर 201 रन दिए और उनकी इकॉनमी दर 6.09 रन प्रति ओवर रही। डफी के ये आंकड़े टेस्ट पारी में किसी न्यूजीलैंड गेंदबाज के दूसरे सबसे महंगे आंकड़े हैं। इस मामले में स्टीफन बूक के नाम अवांछित रिकॉर्ड है, जिन्होंने 1989 में ऑकलैंड में पाकिस्तान के खिलाफ 229 रन देकर एक विकेट लिया था। डफी टेस्ट इतिहास के केवल दूसरे ऐसे गेंदबाज भी बन गए, जिन्होंने कम से कम 33 ओवर की गेंदबाजी में छह रन प्रति ओवर से अधिक की इकॉनमी दर के साथ 200 से ज्यादा रन दिए। उनसे पहले पाकिस्तान के जाहिद महमूद ने 2022 में रावलपिंडी में इंग्लैंड के खिलाफ 33 ओवर में 235 रन देकर चार विकेट लिए थे।
पारी में 14 छक्के लगाए, न्यूजीलैंड 233 रनों से अब भी पीछे
भारत के आक्रामक खेल का अंदाजा उसकी पारी में लगे 14 छक्कों से भी लगाया जा सकता है। टेस्ट पारी में भारत का यह संयुक्त रूप से तीसरा सबसे बड़ा छक्कों का आंकड़ा है। उसका रिकॉर्ड 2024 में राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ 18 छक्के लगाने का है। इसके बाद 2009 में ब्रेबोर्न में श्रीलंका के खिलाफ 15 छक्के आए थे। भारत ने 2019 में विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी 14 छक्के लगाए थे।
पहली पारी में 368 रन पर आउट होने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में दो विकेट पर 119 रन बना लिए थे। वह अब भी भारत से 233 रन पीछे थी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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