T-20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सेट कर दिया सबसे बड़ा टारगेट
कोलंबों में खेले जा रहे भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने टी-20 के इतिहास में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। मेन इन ब्लू ने पाकिस्तान के खिलाफ 175 रन बनाए हैं और 176 रनों का लक्ष्य रखा है।
कोलंबो में खेले जा रहे भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने टी-20 के इतिहास में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाई गई भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और अभिषेक शर्मा बिना कोई रन बनाए आउट हो गए, लेकिन फिर ईशान किशन ने मोर्चा संभाला और 40 गेंदों में 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। सूर्यकुमार यादव ने 32 और तिलक वर्मा ने 25 रन बनाए। शिवम दुबे ने भी अंत में 17 गेंदों में 27 रन बनाए। वहीं रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 4 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बना दिए जिसमें एक छक्का और 1 चौका शामिल था। इन सभी बल्लेबाजों की शानदार पारी की बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए।
यह 175 रनों का टोटल भारत बनाम पाकिस्तान टी-20 विश्व कप मैच का सर्वाधिक स्कोर है। इससे पहले जो टोटल बना था वह साल 2022 में 160 रन का था जिसे भारत ने ही 6 विकेट के नुकसान पर बनाया था। विश्व कप में भारत पाकिस्तान मैच में तीसरा सबसे बड़ा टोटल 159 रन का है, जिसे पाकिस्तान ने साल 2022 के विश्व कप में 8 विकेट के नुकसान पर बनाया था। चौथा सबसे बड़ा टोटल ने भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप के पहले एडिशन में बनाया था। साल 2007 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए थे।
भारत- पाकिस्तान टी-20 विश्व कप मैच के 5 सबसे बड़े टोटल
भारत (2026 विश्व कप) - 175-7 आज का मैच
भारत (2022 विश्व कप)- 160- 6
पाकिस्तान (2022 विश्व कप)- 159-8
भारत (2007 विश्व कप)- 157-5
इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि टी-20 विश्व कप के अब तक के 10 एडिशन में दोनों टीमें 9वीं बार आमने-सामने हैं, लेकिन यह पहली बार जब कोई टीम 175 के स्कोर को टच कर पाई है। इस यह नतीजा निकलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादातर मैच लो स्कोरिंग हुए हैं। विश्व कप के इतिहास में भारत का पाकिस्तान पर 7-1 का जबरदस्त दबदबा रहा है। खास बात यह है कि पिछले 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से 10 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। ऐसे में क्या पाकिस्तान भारत द्वारा दिए गए 176 रनों के लक्ष्य का पीछा कर पाएगी यह बड़ा सवाल है। अगर पाकिस्तान ऐसा करती है तो निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।