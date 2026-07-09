‘IPL की वजह से भारत ने टी20 में खोई बैटिंग की कला’, मोइन अली ने बताया कड़वा सच

जोफ्रा आर्चर के बाद इंग्लैंड के पूर्व हरफनमौला मोइन अली ने इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया की खराब परफॉर्मेंस के लिए IPL को कसूरवार बताया है। उनका कहना है कि भारतीय खिलाड़ी टी20 क्रिकेट में बैटिंग की कला खो चुके हैं।

इंग्लैंड दौरे पर भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इंग्लिश खिलाड़ी लगातार आईपीएल पर निशाना साध रहे हैं। पहले जोफ्रा आर्चर ने टीम इंडिया को तीसरे टी20 में 125 रनों की भयानक हार देनें के बाद आईपीएल के तार छेड़े थे, अब उनके पूर्व हरफनमौला मोइन अली ने कहा है कि आईपीएल के एक नियम की वजह से भारतीय बल्लेबाज टी20 में बैटिंग की कला खो बैठे हैं। बता दें, भारत को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में 125 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। यह टी20 क्रिकेट में भारत की रनों के मामले में सबसे बड़ी हार है। इसी के साथ भारत लगातार 5 मैचों में जीत दर्ज नहीं कर पाया है, यह भारत की T20I क्रिकेट में बिना कोई मैच जीते सबसे लंबी स्ट्रीक है।

इंग्लैंड में 200 चेज करना आसान नहीं जोफ्रा आर्चर ने तीसरे टी20 के बाद कहा था "मुझे लगता है कि यहां सब कुछ सामान्य हो गया है। यह आप अच्छी लेंथ पर सीधी गेंद फेंकने की कोशिश करते हैं, जबकि वहां, विकेट आसान होने और बाउंड्री छोटी होने के कारण बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। आईपीएल में कभी-कभी 200 रन भी सुरक्षित नहीं होते, लेकिन यहां 200 रन का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है। मुझे खुशी है कि सभी ने अच्छा योगदान दिया। हमारे प्रत्येक गेंदबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया।

भारतीय बल्लेबाजों ने टी20 में खोई बैटिंग की कला अब मोइन अली ने आईपीएल के इंपैक्ट रूल पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस नियम के चलते भारतीय बल्लेबाज दबाव झेलने भूल गए हैं। वह टी20 क्रिकेट में बैटिंग की कला भी खो बैठे हैं।

मोइन अली ने 'बियर्ड बिफोर विकेट' पॉडकास्ट पर कहा, "IPL में इम्पैक्ट प्लेयर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि उन्होंने T20 क्रिकेट में बैटिंग की कला खो दी है।"

उन्होंने खास तौर पर नॉटिंघम में इंडिया के हैरान करने वाले बैटिंग फैसलों पर जोर दिया। मोईन ने समझाया, "दुबे को आठवें नंबर पर लाना और राणा को उससे पहले भेजना, मुझे पता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह राइट-हैंडर है, लेकिन आप लेफ्ट-हैंडर्स से भरी टीम चुन रहे हैं; आप ऐसा यूं ही नहीं कर सकते।"

उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे यह नियम बुरी आदतें पैदा करता है। मोईन ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि यह किसी भी चीज से ज्यादा हालात और स्थितियों में बैटिंग की कला छीन रहा है। आप बस आकर पहली बॉल से ही जोरदार शॉट नहीं लगा सकते।"