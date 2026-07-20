भारत हारा, मगर लॉर्ड्स में 747 रनों के साथ रचा गया इतिहास; पहली बार हुआ ये करिश्मा
भारत को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में मात्र 27 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मेजबानों ने टीम इंडिया के सामने 388 रनों का विशाल टारगेट रखा था, जिसका पीछा करते हुए भारत ने 360 रन बनाए।
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीन मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार, 19 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया को 27 रनों से हार का सामना करना पड़ा और भारत ने टी20 के बाद वनडे सीरीज 1-2 से गंवाई। मेजबानों ने पहले बैटिंग करते हुए 387 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में भार शानदार लड़ाई लड़ते हुए 360 रनों तक पहुंचा। भारत इस मैच में हारा जरूर, मगर 360 रन बनाकर IND vs ENG के इस मैच को ऐतिहासिक जरूर बना दिया। भारत बनाम इंग्लैंड लॉर्ड्स वनडे में कुल 747 रन बने, जो इस मैदान पर वनडे क्रिकेट में आज तक का दोनों टीमों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है।
जी हां, लॉर्ड्स को 'क्रिकेट का मक्का' भी कहा जाता है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे से पहले इस मैदान पर दोनों टीमों द्वारा बनाया गया हाईएस्ट स्कोर 655 रन था, जो पिछले साल इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के दौरान बनाया था। मगर इस ऐतिहासिक मैदान पर रविवार को पहली बार दो टीमें मिलकर 700 रन का आंकड़ा पार कर पाई।
लॉर्ड्स में दोनों टीमों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर
747 इंग्लैंड बनाम भारत 2026
655 इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका 2025
651 इंग्लैंड बनाम भारत 2002
वहीं इंग्लैंड की सरजमीं पर यह वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 2015 में हुए ओवल वनडे मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलकर सबसे अधिक 763 रन बनाए थे। इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम 398 तो इंग्लैंड 365 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही थी।
वहीं बात भारत की करें तो, 360/7 इंग्लैंड में ODI में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है, जो 1999 में टांटन में श्रीलंका के खिलाफ बनाए गए 373/6 से थोड़ा ही पीछे है।
कैसा रहा IND vs ENG मैच?
टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने बेन डकेट के शतक और जैकब बेथल और जो रूट की फिफ्टी के दम पर 387 रन बोर्ड पर लगाए। बेथल ने 141 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जो लॉर्ड्स में वनडे क्रिकेट में अब तक किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी है। इंग्लैंड के इस स्कोर के सामने भारत की ओर से रोहित शर्मा ने शतक जड़ते हुए 138 रन बनाए। वहीं कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली ने अर्धशतक जड़े। मिडिल ऑर्डर के फेल होने की वजह से भारत यह मैच हार गया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें