दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में भारत की नजरें स्मृति और दीप्ति पर
भारतीय महिला टीम बुधवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत की राह पर लौटकर श्रृंखला में अपनी दावेदारी बरकरार रखना चाहेगी और इसके लिए उसे उप कप्तान स्मृति मंधाना और सीनियर ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
भारतीय महिला टीम बुधवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत की राह पर लौटकर श्रृंखला में अपनी दावेदारी बरकरार रखना चाहेगी और इसके लिए उसे उप कप्तान स्मृति मंधाना और सीनियर ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
दक्षिण अफ्रीका की टीम पांच मैच की श्रृंखला में 2-0 से आगे है और तीसरे मैच को जीतकर श्रृंखला में विजयी बढ़त बनाना चाहेगी। टीम की सबसे प्रभावशाली बल्लेबाज स्मृति शुरुआती दो मैच में 13 और 12 रन ही बना पाई हैं। भारतीय टीम इन मुकाबलों में 157 और 147 रन ही बना सकी जिन्हें मेजबान टीम ने आसानी से जीत लिया। टीम के लिए दीप्ति की फॉर्म अधिक चिंता का विषय है। पहले मैच में नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने नाबाद एक रन बनाया जबकि दूसरे मैच में छठे नंबर पर खेलते हुए भी एक रन बनाकर आउट हुईं। दोनों ही मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। भारतीय पारी काफी हद तक स्मृति की तेजतर्रार शुरुआत पर निर्भर करती है और बाएं हाथ की यह बल्लेबाज पहले दो मैच के खराब प्रदर्शन की भरपाई करना चाहेंगी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स ने पहले मैच में योगदान दिया लेकिन दूसरे मैच में वे पूरी तरह से विफल रहीं।
इंग्लैंड में होने वाले टी20 विश्व कप में अब बस कुछ ही महीने बाकी हैं और ऐसे में हरमनप्रीत और उनकी टीम लय हासिल करना चाहेगी और कुछ मैच जीतकर मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेगी। भारत को डेथ ओवरों में पावर हिटर की कमी भी खेली जिससे टीम दोनों ही मैच में उम्मीद के मुताबिक रन नहीं बना सकी। मैच से पूर्व हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेंदबाजी कोच आविष्कार साल्वी ने कहा,''अगर आप दोनों मैच के शुरुआती 12 ओवर को देखें तो हम 100 रन के आस-पास थे। उसके बाद हम उस तरह से पारी को खत्म नहीं कर पाए जैसा हम चाहते थे, लेकिन क्रिकेट में ऐसा अक्सर होता रहता है।''
दीप्ति की फॉर्म के बारे में पूछे जाने पर साल्वी ने इस अनुभवी ऑलराउंडर का बचाव किया। उन्होंने कहा, ''एक या दो या तीन मैच से यह तय नहीं होता कि वह (दीप्ति) कितनी प्रतिभावान खिलाड़ी है या उसने पिछले कुछ वर्षों में किस तरह का प्रदर्शन किया है। अभी वह अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है लेकिन वह अपनी गलतियों पर काम कर रही है।'' दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवार्ट एक बार फिर भारत के लिए सिरदर्द साबित हुई हैं जिन्होंने लगातार दो अर्धशतक (51 और 54) से अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। दूसरे मैच में सुने लुस ने भी 57 रन की तेज पारी खेली। पावरप्ले के दौरान भारतीय गेंदबाजी भी दिशाहीन नजर आई और साल्वी ने माना कि वे अभी 'ट्रायल एंड एरर' (खिलाड़ियों को आजमाने) का तरीका अपना रहे हैं जिससे कि यह पता चल सके कि टी20 विश्व कप में कौन से गेंदबाज कारगर साबित होंगे।
टीम इस प्रकार हैं:
भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, अनुष्का शर्मा, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, काशवी गौतम, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल।
दक्षिण अफ्रीका: लॉरा वोलवार्ट (कप्तान), एनेके बॉश, कायला रेनेके, नेदिन डि क्लर्क, एनेरी डर्कसेन, सुने लुस, एलिज-मारी मार्क्स, क्लो ट्रायोन, ताजमिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, टेबोगो माचेके, अयांडा ह्लुबी, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको मलाबा, तुमी सेखुखुने।
समय: मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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