भारत के दिग्ग्जों ने पाकिस्तान को पटका, 77 रनों से एशिया लीजेंड्स कप में हराया

एशियन लीजेंड्स कप में भारत ने पाकिस्तान को हाई-प्रोफाइल मुकाबले में 77 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत द्वारा मिले 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 96 रन पर सिमट गई।

Jan 31, 2026 04:51 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन लीजेंड्स कप 2026 में दमदार मुकाबला देखने को मिला, जहां भारत लीजेंड्स ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान लीजेंड्स को 77 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन लीजेंड्स कप 2026 का ये मुकाबला थाईलैंड के बैंकॉक स्थित बीसीए ग्राउंड पर खेला गया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 19.2 ओवर में 96 रनों पर ही सिमट गई। भारत की ओर से कलिम खान ने शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट चटकाए।

174 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही। पाकिस्तान लीजेंड्स की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखी। भारतीय गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ से विकेट चटकाए। पाकिस्तान की टीम की ओर से कामरान अकमल ने 14 गेंद में 18, यूनिस खान ने 19 गेंद में 15, शोएब मलिक ने 16 गेंद में 12 रन का योगदान दिया। शाहिद अफरीदी 5 गेंद में आठ रन ही बना सके। पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका। भारतीय स्पिनर कलीम खान ने मध्यक्रम और निचले क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

कलिम खान ने धारदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 3.2 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी इस शानदार स्पेल ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। कपिल राणा ने भी 2 विकेट लेकर दबाव बनाए रखा। नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण पाकिस्तान की टीम 19.2 ओवर में केवल 96 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह ढह गई और वे बड़े लक्ष्य का पीछा नहीं कर सके।

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत लीजेंड्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए। टीम के मध्य क्रम ने मजबूती दिखाई। दीपक शर्मा ने 31 गेंदों में 33 रन की पारी खेली और सबसे ज्यादा रन बनाए। विजय सिंह ने 24 गेंद में 31 रन और भानु सेठ ने 22 गेंद में 30 रन की पारी खेली। शानदार गेंदबाजी के लिए कलीम खान को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। टूर्नामेंट में यह उनका लगातार दूसरा मैच-जिताऊ प्रदर्शन है।

