भारत के DNA में ट्रॉफियां जीतना है, और हमारे DNA में हारना; पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने उड़ाई अपनी टीम की धज्जियां
राशिद लतीफ ने बड़े टूर्नामेंटों में भारत और पाकिस्तान की अलग-अलग सोच के बारे में खुलकर बात की, और बताया कि कैसे ये दोनों टीमें ज्यादा दबाव वाले मैचों को अलग-अलग नजरिए से देखती हैं।
बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर ना सिर्फ टीम इंडिया ने इतिहास रचा है, बल्कि इस फॉर्मेट में दुनियाभर में अपनी धाक जमाई है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट लिया, जिसके बाद सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर ने मिलकर एक नई टीम बनाई। इस टीम ने नए अंदाज में क्रिकेट खेली और वर्ल्ड क्रिकेट पर अपना दबदबा बनाया। भारतीय क्रिकेट जहां लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं पाकिस्तान की क्रिकेट लगातार नीचे गिर रही है। ऐसे में उनके ही पूर्व खिलाड़ी ने अपनी टीम पर तंज कसा है।
भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इस बीच टीम इंडिया एशिया कप चैंपियन भी बनी।
वहीं पाकिस्तान आखिरी बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में 2022 में पहुंचा था। इसके बाद 2023 ODI वर्ल्ड कप, 2024 T20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में वह जल्दी बाहर हो गए। वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका सफर सुपर-8 से आगे नहीं बढ़ पाया।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने हाल के टूर्नामेंटों में भारत की निरंतरता और दबदबे की तारीफ की, और इस बात पर जोर दिया कि मुश्किलों के बावजूद भी वे बड़े स्कोर बनाने की काबिलियत रखते हैं। उन्होंने उनकी सफलता का श्रेय एक दशक की कड़ी मेहनत और तैयारी को दिया, और हाल के ICC इवेंट्स और एशिया कप में उनके प्रदर्शन को उनकी ताकत का सबूत बताया।
राशिद लतीफ ने पत्रकारों से कहा, "टॉस हारने के बाद भी उन्होंने 250 रन बनाए। कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उन्होंने यह सब रातों-रात नहीं किया है; यह पिछले लगभग 10 सालों की उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। पिछले ICC इवेंट्स या एशिया कप को ही देख लीजिए।"
लतीफ ने बड़े टूर्नामेंटों में भारत और पाकिस्तान की अलग-अलग सोच के बारे में खुलकर बात की, और बताया कि कैसे ये दोनों टीमें ज्यादा दबाव वाले मैचों को अलग-अलग नजरिए से देखती हैं।
उन्होंने कहा, "भारत के DNA में ट्रॉफियां जीतना है, और हमारे DNA में नॉकआउट से पहले ही हार जाना है। उनके DNA में फाइनल खेलना और जीतना शामिल है।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें