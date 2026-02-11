विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाला देश है भारत, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान नहीं, बल्कि ये टीम
भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में टी-20 विश्व कप का 10वां संस्करण खेला जा रहा है। इससे पहले इस मेगा टूर्नामेंट के 9 संस्करण खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने दो- दो बार खिताब अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार टी-20 विश्व कप जीता है। श्रीलंका ने भी एक बार खिताबी जीत हासिल की है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी एक मरतबा यह उपलब्धि हासिल कर चुका है। दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमें अब तक एक भी विश्व का खिताब अपने नाम नहीं कर पाई हैं।
भारतीय क्रिकेट टीम इस बार इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरी है। अभी तक कोई भी डिफेंडिंग चैपिंयन अपने खिताब को नहीं बचा पाया है। वहीं, अब तक कोई भी टीम अपने घर में टी-20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी है। साथ ही अब तक विश्व की किसी भी टीम ने टी-20 विश्व कप का खिताब तीन बार जीता है। भारत अगर 2026 का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लेता है तो ये सारी उपलब्धियां हासिल कर लेगा।
भारतीय टीम ने टी-20 विश्व कप के इतिहास में जीत के लिहाज से एकछत्र राज्य स्थापित किया है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक मैच जीतने वाली टीम है। भारत ने 2007 से लेकर 2026 तक अब तक टी-20 वर्ल्ड कप के कुल 53 मैच खेले हैं, जिनमें से 36 मैच जीते हैं, जबकि 15 में हार का सामना करना पड़ा है और 1 मैच टाई रहा है। 36 जीत के साथ भारत टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा जीत करने वाला देश है। खास बात यह है कि इस सूची में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है, 2014 में खिताब जीतने वाली श्रीलंका दूसरे स्थान पर है। श्रीलंका ने अब तक टी-20 वर्ल्ड कप में कुल 55 मैच खेले हैं, जिसमें 33 जीते हैं और 21 में हार हासिल हुई है। उनका एक मैच टाई रहा है।
टी-20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक मैच जीतने वाली टीमों में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। पड़ोसी मुल्क की टीम ने अब तक इस मेगा टूर्नामेंट में कुल 53 मैच खेले हैं, जिसमें से 19 हारे हैं और 32 में जीत हासिल की है। इस टीम के दो मुकाबले टाई रहे हैं। लिस्ट में चौथे स्थान पर 2021 का टी-20 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर है। कंगारू टीम ने अब तक कुल 48 टी-20 विश्व कप के मैच खेले हैं, जिसमें से 19 में हार का सामना करना पड़ा और 30 मैच जीते हैं। इंग्लैंड इस सूची में 29 जीत के साथ पांचवें स्थान पर है। दो बार की विश्व विजेता टीम इंग्लैंड ने टी-20 विश्व कप के इतिहास में कुल 53 मैच खेले हैं, जिसमें से 22 हारे हैं और 29 में जीत हासिल हुई है।
टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक मैच जीतने वाली टीमें
भारत- 36 जीत
श्रीलंका-33 जीत
पाकिस्तान- 32 जीत
ऑस्ट्रेलिया-30 जीत
इंग्लैंड-29 जीत
