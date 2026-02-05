विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार है भारत, लेकिन 1 मानसिक दबाव...,एबी डिविलियर्स ने दी ये चेतावनी
दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने आगामी टी-20 विश्व कप को लेकर अपनी बेबाक राय साझा की है। अपने हालिया शो में डिविलियर्स ने भारतीय टीम को टूर्नामेंट जीतने का 'आउटराइट फेवरेट' यानी सबसे प्रबल दावेदार घोषित किया है। लेकिन उन्होंने एक चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने क्या कुछ कहा जानिए।
विपक्षी गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी हैं किशन
डिविलियर्स ने भारतीय बल्लेबाजी में इशान किशन को विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ किशन के उस तूफानी प्रदर्शन का विशेष उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने मात्र 42 गेंदों में शतक जड़कर सनसनी मचा दी थी। डिविलियर्स का मानना है कि इशान किशन ने अपने 'पावर गेम' पर कड़ी मेहनत की है और अब वे मैदान के चारों ओर बड़े छक्के लगाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। उनका मानना है कि विश्व कप से ठीक पहले किशन की यह फॉर्म भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
सूर्यकुमार यादव की शानदार फॉर्म और टीम की गहराई
बल्लेबाजी में डिविलियर्स ने कप्तान सूर्यकुमार यादव को टीम का नेतृत्व करने वाला और सबसे महत्वपूर्ण 'एक्स-फैक्टर' खिलाड़ी माना है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत उसकी गहराई है। टीम के लगभग सभी प्रमुख खिलाड़ी सही समय पर फॉर्म में लौट आए हैं, जिससे टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। इसके अलावा, उन्होंने अक्षर पटेल को एक शानदार ऑलराउंडर बताया, जो टीम को मजबूती प्रदान करते हैं।
दमदार गेंदबाजी आक्रमण
डिविलियर्स केवल बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि भारत की गेंदबाजी से भी काफी प्रभावित नजर आए। उन्होंने कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और वाशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनरों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के पास फिंगर स्पिनर्स और रिस्ट स्पिनर्स का एक बेहतरीन मिश्रण है। यह विविधता कप्तान को अलग-अलग पिचों और विपक्षी बल्लेबाजों के खिलाफ सटीक योजना बनाने की सुविधा देती है।
टीम इंडिया के सामने ये बड़ा दवाब
हालांकि, डिविलियर्स ने एक चेतावनी भी दी है। उनका मानना है कि घरेलू मैदान पर खेलने और प्रशंसकों की भारी उम्मीदों के कारण भारतीय टीम पर मानसिक दबाव बहुत अधिक होगा। उन्होंने कहा कि भारत के लिए असली चुनौती कौशल की नहीं, बल्कि उस दबाव को संभालने की होगी जो 'फेवरेट' होने के साथ आता है। डिविलियर्स का मानना है कि यदि भारतीय खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें रोकना किसी भी टीम के लिए लगभग असंभव होगा। अब देखना यह है कि क्या टीम इंडिया इन उम्मीदों पर खरी उतरकर ट्रॉफी अपने नाम कर पाती है या नहीं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।