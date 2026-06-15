Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारत ने पहली बार पाकिस्तान को दी दर्दनाक हार, WT20 वर्ल्ड कप में दर्ज की पांचवीं सबसे बड़ी जीत

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

India vs Pakistan: भारत ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत हासिल की। भारत ने 171 रनों का टारगेट दिया था और पाकिस्तान ने मुश्किल से 100 का आंकड़ा छुआ।

भारत ने पहली बार पाकिस्तान को दी दर्दनाक हार, WT20 वर्ल्ड कप में दर्ज की पांचवीं सबसे बड़ी जीत

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। भारत ने बर्मिंघम के मैदान पर 170/6 का स्कोर खड़ा करने के बाद पाकिस्तान को 64 रनों से धूल चटाई। पाकिस्तान टीम 17 ओवर में 106 रनों पर सिमटी। दीप्ति शर्मा ने चार ओवर में 10 रन खर्च किए और पांच विकेट अपने नाम किए। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं। श्री चरणी ने तीन शिकार किए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान को सातवीं बार हराया है। हालांकि, भारत ने इस बार पाकिस्तान को दर्दनाक हार दी है। भारत ने पहली मर्तबा पाकिस्तान को महिला टी20 वर्ल्ड कप में 50 प्लस रनों से रौंदा।

भारत ने दर्ज की पांचवीं सबसे बड़ी जीत

भारत ने पाकिस्तान को रौंदकर महिला टी20 वर्ल्ड कप में रनों के लिहाज से अपनी पांचवीं सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं, पाकिस्तान टीम ने टूर्नामेंट में अपनी चौथी सबसे बड़ी हार का साामना किया। भारत ने रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत 2024 में श्रीलंका के खिलाफ हासिल की थी। भारत ने तब श्रीलंका को 82 रनों से मात दी। भारत ने 2014 में बांग्लादेश को 79 और 2016 में 71 रनों से हराया। भारत ने 2010 में श्रीलंका के सामने 71 रनों से विजयी परचम फहराया था। महिला टी20 वर्ल्ड कप में ओवरऑल रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इंग्लैंड टीम के नाम है। इंग्लैंड ने 2023 में आयोजित टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 114 रनों से हार थमाई थी।

महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी जीत

82 रन बनाम श्रीलंका, दुबई, 2024

79 रन बनाम बांग्लादेश, सिलहट, 2014

72 रन बनाम बांग्लादेश, बेंगलुरु, 2016

71 रन बनाम श्रीलंका, बैसेटेरे, 2010

64 रन बनाम पाकिस्तान, बर्मिंघम, 2026

ये भी पढ़ें:हमने बेवजह खुद पर प्रेशर डाला… PAK को रौंदकर हरमन ने एक मजबूरी भी बताई
ये भी पढ़ें:विराट कोहली जैसा रिकॉर्ड, स्मृति मंधाना ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बनाया

भारतीय टीम ने की थी खराब शुरुआत

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने 171 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पावरप्ले में एक विकेट पर 52 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की। उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान की आधी टीम 77 रनों तक पवेलियन लौट गई। सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली (41) ने पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक रन बनाए। उनके अलावा कोई अन्य प्लेयर 20 रन के आंकड़े भी नहीं छू सकी। इससे पहले, भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए खराब शुरुआत की थी और 18 रन तक दो विकेट गंवा दिए। हालांकि, स्मृति मंधाना ने बखूबी मोर्चा संभाला। उन्होंने 44 गेंदों में नौ चौकों और दो छक्कों की मदद से 68 रन की शानदार पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंदों पर 36 रन जुटाए। ऋचा घोष ने आखिर में आतिशी तेवर दिखाते हुए 17 गेंदों पर 34 रन बटोरे और भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
India Vs Pakistan Indian Women Cricket Team
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।