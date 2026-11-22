वेलिंगटन टेस्ट में भारत की मजबूत पकड़, लेकिन डराते हैं न्यूजीलैंड के ये आंकड़े, कहीं ड्रॉ ना हो जाए मैच
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में चार दिनों के खेल की समाप्ति पर भारत मजबूत स्थिति में है। भारत पर हार का खतरा नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के कुछ आंकड़े यह डर जरूर पैदा करते हैं कि कहीं यह मुकाबला ड्रॉ ना हो जाए।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने मजबूत पकड़ बना ली है। 19 नवंबर से शुरू हुए मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 368 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 720 रन बना दिए। टीम इंडिया ने पहली पारी में 352 रनों की विशाल बढ़त हासिल की है। न्यूजीलैंड की टीम ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 119/2 बना लिए हैं। कीवी टीम पहली पारी के आधार पर भारत से अभी भी 233 रन पीछे है। भारत को मुकाबले को जीतने के लिए 8 विकेट चाहिए और 1 दिन का खेल शेष है। अगर भारतीय टीम 233 से पहले न्यूजीलैंड के और 8 विकेट चटका लेती है तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं आना पड़ेगा।
वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की स्थिति निश्चित तौर पर मजबूत नजर आ रही है, लेकिन टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में न्यूजीलैंड की टीम माहिर है। उसने क्रिकेट इतिहास में दो बार ऐसा कारनामा किया है, जिसकी वजह से इस मुकाबले के ड्रॉ होने की संभावना नजर आती है और भारतीय गेंदबाजों और प्रशंसकों के लिए ये आंकड़े डराने वाले हो सकते हैं। न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैच बचाने के लिए तीसरी या चौथी पारी में सबसे ज्यादा ओवर (220.3 ओवर, 671/4) 1991 मेंश्रीलंका के खिलाफ खेले थे। इसके बाद 2014 में भारत के खिलाफ 210 ओवर (680/8d) खेले थे। ये दोनों ही मैच वेलिंगटन के इसी बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले गए थे। इन दोनों पारियों में न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट के दो सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर बने थे। 1991 में मार्टिन क्रो ने 299 रन बनाए थे और 2014 में ब्रेंडन मैकुलम ने तिहरा शतक लगाते हुए 302 रनों की पारी खेली थी।
दूसरी पारी में कीवी बैंटरों का कंट्रोल प्रतिशत
इन आंकड़ों को देखते हुए लगता है कि अपनी सरजमीं पर खासकर बेसिन रिजर्व के मैदान पर जहां अब तेज गेंदबाजों के लिए मदद बहुत कम रह गई न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मैच को ड्रॉ करा सकते हैं। मैच ड्रॉ होने से भारत की बड़ी उम्मीदों का खात्मा होने की संभावना भी है। न्यूजीलैंड अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ करा लेता है तो भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने पर पानी फिरना शुरू हो सकता है। भारत की टीम पहले ही पॉइंट्स टेबल पर चौथे स्थान पर है। उसके पास सिर्फ न्यूजीलैंड की इस सीरीज समेत सिर्फ 2 सीरीज हैं। इस मैच के ड्रॉ होने का खतरा इस वजह से भी दिख रहा है क्योंकि दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अच्छा कंट्रोल दिखाया है। न्यूजीलैंड ने इस पारी के पहले 30 ओवरों में 81.6% कंट्रोल प्रतिशत के साथ बल्लेबाजी की है और बाद के 15 ओवरों में यह 98.9% रहा। कीवी टीम ने दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक कुल 45 ओवर की बल्लेबाजी की है। कल 90 ओवर का खेल होना है। क्या कीवी टीम मैच बचा पाएगी या भारत मुकाबला जीतेगा, देखना दिलचस्प होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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