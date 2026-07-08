नॉटिंघम में शर्मिंदा हुआ भारत, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मिली इतिहास की सबसे बड़ी हार
Ind vs Eng match result: भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टी-20 मैच में भारत को ऐतिहासिक हार झेलनी पड़ी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मंगलवार को टीम इंडिया को 125 रनों से हार मिली जो भारत के टी-20I इतिहास की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया 2019 में 80 रनों से हारी थी।
नॉटिंघम में मंगलवार को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। 202 के लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया 76 रनों पर ऑलआउट हो गई। भारत को 125 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी। यह कोई मामूली हार नहीं है, बल्कि भारत के टी-20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी हार है, जो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आई है। भारतीय टीम इससे पहले इतनी बुरी तरीके से रनों के अंतर के लिहाज से कभी नहीं हारी थी। नॉटिंघम में खेले गए इस मुकाबले से पहले भारत की सबसे बड़ी हार 80 रनों की थी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में साल 2019 में आई थी। यह हार भारत को रोहित शर्मा की कप्तानी में मिली थी और महेंद्र सिंह धोनी भी बतौर प्लेयर इस मैच में खेल रहे थे। भारत श्रेयस अय्यर की कप्तानी से पहले किसी भी कप्तान के अंडर में 100 रनों से अधिक के अंतर से टी-20 मैच में कभी नहीं हारा था। यह शर्मनाक, अनचाहा रिकॉर्ड पहली बार जुड़ा है।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार दिनांक 7 जुलाई 2026 के को नॉटिंघम में आई है, जहां टीम इंडिया श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 125 रनों से हार गई है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार साल 2019 में रोहित शर्मा की कप्तानी में आई थी, तब भारत न्यूजीलैंड से वेलिंगटन में 80 रनों से हारा था। इसके बाद टीम इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी हार सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में साल 2026 में अहमदाबाद में आई थी, जब टी-20 विश्व कप के सुपर-8 के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 76 रनों से हरा दिया था। भारत की चौथी सबसे बड़ी बार मुल्लनपुर में साल 2025 में आई थी, जिसमें टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका से 51 रनों से हार गई थी। मेन इन ब्लू की टी-20 क्रिकेट में रनों के लिहाज से पांचवीं सबसे बड़ी हार विशाखापत्तनम में न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी 2026 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में आई थी, जब टीम इंडिया पांच मैचों की सीरीज में इकलौता मैच 50 रनों के अंतर से हारी थी।
T-20I में रनों के अंतर के आधार पर भारत की पांच सबसे बड़ी हार
- 125 रनों से बनाम इंग्लैंड, ट्रेंट ब्रिज, 2026
- 80 रनों से बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2019
- 76 रनों से बनाम दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद, 2026
- 51 रनों से बनाम दक्षिण अफ्रीका, मुल्लनपुर, 2025
- 50 रनों से बनाम न्यूजीलैंड, विशाखापत्तनम, 2026
मैच की बात करें तो इस मुकाबले में भारत का कोई भी बल्लेबाज नहीं चला। वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन के बल्ले से सर्वाधिक 13-13 रन निकले। अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 10-10 रन बनाए। इन चार के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सका। 202 के लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया 11.4 ओवर में 76 रनों पर ढेर हो गई।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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