भारतीय टीम ने पाकिस्तान को फिर धोया, हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस में दो रन से जीता मुकाबला

संक्षेप: हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस 2025 टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबले में भारत ने अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 2 रनों के करीबी अंतर से हरा दिया।

भारतीय टीम ने हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2025 में दमदार आगाज किया है। दिनेश कार्तिक के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने शुक्रवार को बारिश से प्रभावित पूल सी मुकाबले में पाकिस्तान को डकवर्थ-लुईस नियम से 2 रनों के करीबी अंतर से शिकस्त दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर में 4 विकेट खोकर 86 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने तीन ओवर में 41 रन बना लिए थे लेकिन लगातार बारिश होने के कारण अंपायर ने डकवर्थ-लुईस नियम का सहारा लिया और भारत को दो रन से विजयी घोषित किया।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत धमाकेदार रही। सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने 11 गेंदों में 28 रन की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने दो चौके और तीन छक्के लगाए। उनका साथ भरत चिपली ने दिया, जिन्होंने 13 गेंदों में 24 रन बनाए। रॉबिन और चिपली के बीच पहले विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी हुई। बिन्नी दो गेंद में चार रन ही बना सके। कप्तान दिनेश कार्तिक ने भी दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 6 गेंद में 17 रन की पारी खेली। कार्तिक ने एक छक्का और दो चौके लगाए। पाकिस्तान के लिए मुहम्मद शहजाद ने दो विकेट चटकाए।

भारत द्वारा मिले 87 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने अच्छी शुरुआत की। बारिश की वजह से खेल रुकने तक पाकिस्तान ने 3 ओवर में एक विकेट खोकर 41 रन बना लिए थे। पाकिस्तान को जीत के लिए अगले तीन ओवर में 46 रन की जरूरत थी, लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण मैच को रोकना पड़ा। लगातार बारिश के चलते जब खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका, तो मैच का फैसला DLS नियम के तहत किया गया। नियम के मुताबिक खेल रुकने के समय तक पाकिस्तान का स्कोर 43 रन होना चाहिए था, लेकिन उनका स्कोर 41 रन पर ही था। जिसके कारण भारत को 2 रनों से विजयी घोषित किया गया।