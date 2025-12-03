कप्तान बदल रहे, मगर टूटने का नाम नहीं ले रहा वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से चला आ रहा ये सिलसिला
कप्तान पर कप्तान बदल रहे, मगर वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से चला आ रहा एक सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा। ये सिलसिला भारतीय क्रिकेट टीम का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार टॉस हारने का है, जो विश्व रिकॉर्ड भी है।
अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो 19 नवंबर 2023 का दिन हर किसी को याद होगा। उस दिन टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में हार मिली थी। ऑस्ट्रेलिया ने खिताबी जीत हासिल की थी। उस मैच में टीम इंडिया ने टॉस गंवाया था, लेकिन उस मैच से एक सिलसिला भी शुरू हुआ था, जो दो साल से ज्यादा समय के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में टॉस हारी थी और इसके बाद से लगातार टॉस हारती चली आ रही है। आखिरी टॉस भारत ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता था।
हैरानी की बात ये है कि 2023 के बाद से कप्तान भी बदल गए हैं, लेकिन टॉस को लेकर टीम इंडिया की किस्मत बदलने का नाम नहीं ले रही है। रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की कप्तानी वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के बाद की, लेकिन टॉस नहीं जीत पाए। अब कप्तान केएल राहुल हैं, लेकिन टीम इंडिया अभी भी टॉस नहीं जीत पाई है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मुकाबलों में कप्तान केएल राहुल टॉस हार गए हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ये टॉस के मामले में लगातार 20वीं हार है और ये अपने आप में बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
आपको ये बात की जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी सिक्के को एक लाख से ज्यादा बार भी उछाला जाए तब भी शायद ये संयोग नहीं बनेगा कि लगातार कोई टॉस हारे। ऐसे में इसे किस्मत ही कहेंगे, जो अभी टॉस के मामले में भारत की खराब चल रही है। कप्तान कोई भी हो, लेकिन टीम टॉस नहीं जीत पा रही है। हालांकि, अच्छी बात ये है कि भारतीय टीम इस दौरान मैच खूब जीत रही है। इस दौरान एक आईसीसी इवेंट भी भारत ने जीता है, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 थी। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था, लेकिन कुछ मैचों में टॉस न जीत पाने की कमी भी खली है।