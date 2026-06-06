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भारत को अगले 20 वर्षों के लिए एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मिल गया है, वैभव सूर्यवंशी के चयन पर बोले ग्रीम स्वान

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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बीसीसीआई द्वारा 6 जून को लिए गए अहम फैसलों पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स आकाश चोपड़ा और ग्रीन स्वान ने अपनी राय रखी है। वैभव के सिलेक्शन पर स्वान ने क्या कहा है और सूर्यकुमार यादव को हटाए जाने पर चोपड़ा ने क्या प्रतिक्रिया दी है, जानिए।

भारत को अगले 20 वर्षों के लिए एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मिल गया है, वैभव सूर्यवंशी के चयन पर बोले ग्रीम स्वान

बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज और 2026 एशियाई खेलों के लिए टीमों की घोषणा करते हुए श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का नया टी20I कप्तान बनाया। जियोस्टार के 'क्रिकेट लाइव' कार्यक्रम में जियोस्टार के एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा और ग्रीम स्वान ने अय्यर की भारत के नए टी20I कप्तान के रूप में नियुक्ति और वैभव सूर्यवंशी को पहली बार तीनों टूर्नामेंटों के लिए चुने जाने पर चर्चा की।

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सूर्या को हटाए जाने और अय्यर को नियुक्त किए जाने पर बोले चोपड़ा

जियोस्टार के 'क्रिकेट लाइव' कार्यक्रम में बोलते हुए, जियोस्टार एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने श्रेयस अय्यर के सूर्यकुमार यादव के बाद भारत के टी20 कप्तान बनने पर अपने विचार करते हुए कहा "यह लगभग अपेक्षित ही था। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। वास्तव में, सभी को आश्चर्य इस बात का था कि किसी न किसी कारण से वह (श्रेयस अय्यर) भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं बन पाए, चाहे वह एशिया कप हो या टी20 विश्व कप। वह हमेशा टीम के आसपास ही रहे लेकिन कभी टीम में जगह नहीं बना पाए, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। जहां तक ​​इस निर्णय की बात है, सभी जानते थे कि सूर्यकुमार यादव 2028 में टीम में नहीं होंगे, इसलिए चयनकर्ता कप्तानी के लिए किसी और को मौका देना चाहते थे और उन्हें इस भूमिका में समय देना चाहते थे। श्रेयस इसके हकदार हैं। हालांकि, पिछली बार जब भारत ने खेला था, तब सूर्यकुमार यादव कप्तान थे और ट्रॉफी उनके हाथों में थी। तो, अगर वह आपके कप्तान होते, तो क्या आप उन्हें एक और सीरीज नहीं देते, एक सम्मानजनक विदाई देते हुए यह कहते हुए कि 'अब टीम में कोई जगह नहीं है'?" आपके लिए, इस साल आपको कई अवसर मिले हैं, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं? सूर्या को तुरंत बाहर करना आदर्श स्थिति नहीं है।"

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भारत को अगले 20 साल तक वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिल गया है- वैभव के बारे में ग्रीन स्वान

जियोस्टार के 'क्रिकेट लाइव' कार्यक्रम में बोलते हुए, जियोस्टार के विशेषज्ञ ग्रीम स्वान 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में चुने जाने पर बेहद खुश दिखाई दिए। उन्होंने अपने विचार साझा करते हुए कहा "विश्व क्रिकेट के हित में मुझे खुशी है कि उन्हें चुना गया है। वह इस समय के सबसे चर्चित खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि उन्हें आयरलैंड के खिलाफ खेलना चाहिए। इस आईपीएल में आने से पहले मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि वह कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। मुझे पता था कि उनमें प्रतिभा है और उन्होंने अंडर-19 विश्व कप फाइनल में एक बड़ा शतक बनाया था। लेकिन मुझे लगा था कि विश्व स्तरीय गेंदबाज उनकी कमजोरी का पता लगा लेंगे। उनके खिलाफ तेज गेंदबाजी और सुनियोजित गेंदबाजी काफी होगी। हालांकि, उनसे जो भी सवाल पूछे गए, उन्होंने उनका आत्मविश्वास से जवाब दिया। एलिमिनेटर में उन्होंने जो 97 रन बनाए, वैसी बल्लेबाजी मैंने शायद ही कभी देखी हो। जब वह पैट कमिंस की जमकर धुनाई कर रहे थे, तब मैं सोच रहा था यह लड़का वाकई प्रतिभाशाली है।" उन्होंने आगे कहा "मुझे उन्हें शामिल न करने या उन्हें सीनियर टीम में न लाने का कोई मतलब नहीं दिखता, क्योंकि आपके पास अगले 20 सालों के लिए एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी मौजूद है।"

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**Disclaimer: Please give mandatory credit to 'JioStar' whenever the quotes are used, whether directly or indirectly, via text or video, across print, online, social media, or any other medium .

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Vaibhav Suryavanshi
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