Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India has won five ICC trophies in the last three years, including four World Cups
एक दो नहीं, पिछले 3 सालों में भारत ने जीतीं 5 ICC ट्रॉफी, जिसमें 4 तो वर्ल्ड कप शामिल हैं

संक्षेप:

Feb 07, 2026 09:33 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय क्रिकेट के लिए पिछला कुछ समय किसी स्वर्णिम युग से कम नहीं रहा है। विश्व क्रिकेट के पटल पर अपनी धाक जमाते हुए भारत ने पिछले तीन सालों के भीतर एक के बाद एक पांच प्रमुख आईसीसी (ICC) खिताबों पर कब्जा किया है। इन पांच ट्रॉफियों में से चार विश्व कप के खिताब हैं। यह सभी खिताब भारत के विश्व क्रिकेट में एकछत्र राज को दिखाते हैं।

हाल ही में जिम्बाब्वे के हरारे में संपन्न हुए पुरुष अंडर-19 विश्व कप (2026) में भारत विजयी रहा। कप्तान आयुष म्हात्रे के कुशल नेतृत्व में भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रनों से करारी शिकस्त देकर रिकॉर्ड छठी बार इस खिताब को अपने नाम किया। इस निर्णायक मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 411 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जीत के मुख्य सूत्रधार सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने महज 80 गेंदों में 175 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर इतिहास रच दिया। कप्तान म्हात्रे ने इस टूर्नामेंट में शानदार नेतृत्व दिखाा

भारत इस समय सीनियर और जूनियर, दोनों स्तरों पर एक साथ पांच महत्वपूर्ण खिताबों का वर्तमान विजेता है। भारत ने साल 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टी-20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था, जिसे 2026 वर्ल्ड कप में भारत अपनी ही सरजमीं पर सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में डिफेंड करने उतरेगा। भारतीय सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम ने साल 2025 में रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी का भी खिताब अपने नाम किया। भारत ने यह ट्रॉफी तीसरी बार अपने नाम की। साल 2025 में भारत के लिए सबसे बड़ा खुशियों भरा पल तब आया जब भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। जो काम भारतीय सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम 2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं कर पाई, उसे भारतीय सीनियर महिला टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में बीते साल कर दिखाया। जूनियर मोर्चे पर भी भारतीय महिलाओं ने अंडर 19 विश्व कप का खिताब साल 2025 में अपने नाम किया और अब भारतीय जूनियर लड़कों ने भी 2026 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया है।

इन आईसीसी ट्रॉफी का मौजूदा चैंपियन है भारत

• पुरुष टी20 विश्व कप (2024)

• आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी (2025)

• महिला वनडे विश्व कप (2025)

• महिला अंडर-19 विश्व कप (2025)

• पुरुष अंडर-19 विश्व कप (2026)

यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट की उस गहराई और प्रतिभा को दर्शाती है, जहां पुरुष और महिला टीमें एक साथ विश्व पटल पर राज कर रही हैं। विशेष रूप से अंडर-19 स्तर पर भारत की विरासत बहुत मजबूत रही है। साल 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में शुरू हुआ यह सिलसिला विराट कोहली (2008), उन्मुक्त चंद (2012), पृथ्वी शॉ (2018) और यश धुल (2022) से होते हुए अब आयुष म्हात्रे (2026) तक पहुंच गया है। कहा जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्तमान में अपने सर्वश्रेष्ठ दौर से गुजर रही है तो गलत नहीं होगा। एक ही समय में पांच-पांच आईसीसी ट्रॉफियां कैबिनेट में होना यह बताता है कि भारत अब केवल प्रतिभा का देश नहीं, बल्कि विश्व क्रिकेट का निर्विवाद किंग है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
