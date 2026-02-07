एक दो नहीं, पिछले 3 सालों में भारत ने जीतीं 5 ICC ट्रॉफी, जिसमें 4 तो वर्ल्ड कप शामिल हैं
भारतीय क्रिकेट के लिए पिछला कुछ समय किसी स्वर्णिम युग से कम नहीं रहा है। विश्व क्रिकेट के पटल पर अपनी धाक जमाते हुए भारत ने पिछले तीन सालों के भीतर एक के बाद एक पांच प्रमुख आईसीसी (ICC) खिताबों पर कब्जा किया है। इन पांच ट्रॉफियों में से चार विश्व कप के खिताब हैं। यह सभी खिताब भारत के विश्व क्रिकेट में एकछत्र राज को दिखाते हैं।
हाल ही में जिम्बाब्वे के हरारे में संपन्न हुए पुरुष अंडर-19 विश्व कप (2026) में भारत विजयी रहा। कप्तान आयुष म्हात्रे के कुशल नेतृत्व में भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रनों से करारी शिकस्त देकर रिकॉर्ड छठी बार इस खिताब को अपने नाम किया। इस निर्णायक मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 411 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जीत के मुख्य सूत्रधार सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने महज 80 गेंदों में 175 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर इतिहास रच दिया। कप्तान म्हात्रे ने इस टूर्नामेंट में शानदार नेतृत्व दिखाा
भारत इस समय सीनियर और जूनियर, दोनों स्तरों पर एक साथ पांच महत्वपूर्ण खिताबों का वर्तमान विजेता है। भारत ने साल 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टी-20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था, जिसे 2026 वर्ल्ड कप में भारत अपनी ही सरजमीं पर सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में डिफेंड करने उतरेगा। भारतीय सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम ने साल 2025 में रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी का भी खिताब अपने नाम किया। भारत ने यह ट्रॉफी तीसरी बार अपने नाम की। साल 2025 में भारत के लिए सबसे बड़ा खुशियों भरा पल तब आया जब भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। जो काम भारतीय सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम 2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं कर पाई, उसे भारतीय सीनियर महिला टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में बीते साल कर दिखाया। जूनियर मोर्चे पर भी भारतीय महिलाओं ने अंडर 19 विश्व कप का खिताब साल 2025 में अपने नाम किया और अब भारतीय जूनियर लड़कों ने भी 2026 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया है।
इन आईसीसी ट्रॉफी का मौजूदा चैंपियन है भारत
• पुरुष टी20 विश्व कप (2024)
• आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी (2025)
• महिला वनडे विश्व कप (2025)
• महिला अंडर-19 विश्व कप (2025)
• पुरुष अंडर-19 विश्व कप (2026)
यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट की उस गहराई और प्रतिभा को दर्शाती है, जहां पुरुष और महिला टीमें एक साथ विश्व पटल पर राज कर रही हैं। विशेष रूप से अंडर-19 स्तर पर भारत की विरासत बहुत मजबूत रही है। साल 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में शुरू हुआ यह सिलसिला विराट कोहली (2008), उन्मुक्त चंद (2012), पृथ्वी शॉ (2018) और यश धुल (2022) से होते हुए अब आयुष म्हात्रे (2026) तक पहुंच गया है। कहा जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्तमान में अपने सर्वश्रेष्ठ दौर से गुजर रही है तो गलत नहीं होगा। एक ही समय में पांच-पांच आईसीसी ट्रॉफियां कैबिनेट में होना यह बताता है कि भारत अब केवल प्रतिभा का देश नहीं, बल्कि विश्व क्रिकेट का निर्विवाद किंग है।
