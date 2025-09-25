India has one last chance to try Jitesh Sharma as a finisher against Sri Lanka asia cup ind vs sl भारत के पास श्रीलंका के खिलाफ जितेश शर्मा को फिनिशर के तौर पर आजमाने का आखिरी मौका, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India has one last chance to try Jitesh Sharma as a finisher against Sri Lanka asia cup ind vs sl

बांग्लादेश के खिलाफ मैच में सैमसन को बल्लेबाजी में शीर्ष सात में भी नहीं उतारा गया और अब सवाल उठता है कि अगर वह अक्षर पटेल के पहले भी आने के लायक नहीं हैं तो टीम में क्या कर रहे हैं। भारत पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है इसलिए शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ मैच में जितेश शर्मा को आजमा सकता है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाThu, 25 Sep 2025 01:10 PM
मध्यक्रम में संजू सैमसन की असफलता मुख्य कोच गौतम गंभीर की चिंता का सबब होगी। भारतीय टीम प्रबंधन श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार को एशिया कप सुपर 4 चरण के आखिरी और बेमानी मुकाबले में जितेश शर्मा को आजमा सकता है ।

भारत की बांग्लादेश पर जीत के साथ ही श्रीलंका फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया जिसे सुपर 4 में बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भी हराया था।

पूरी संभावना है कि रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जायेगा।

भारतीय बल्लेबाजी क्रम में सैमसन फिट होते नहीं दिख रहे। भारतीय टीम के लिये चिंता का दूसरा कारण टूर्नामेंट में अभी तक दस कैच छूटना भी है जिनमें से पांच बांग्लादेश के खिलाफ छूटे।

बड़े मैचों में इस तरह की कोताही की गुंजाइश नहीं रहती और स्पिनर वरूण चक्रवर्ती ने भी स्वीकार किया कि इस विभाग में सुधार करना होगा। चक्रवर्ती की गेंदों पर भी कई कैच छूटे हैं।

बांग्लादेश के खिलाफ दो विकेट लेने वाले चक्रवर्ती ने कहा, ‘‘इस स्तर पर कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता। एक टीम के रूप में हमें सारे कैच लपकने ही होंगे। हम फाइनल में पहुंच गए हैं और कैच नहीं टपकाये जा सकते।’’

वैसे उन्होंने क्षेत्ररक्षकों का बचाव किया क्योंकि दुबई स्टेडियम की फ्लडलाइट ऊंचे टावर पर नहीं है और फुटबॉल स्टेडियम की लाइट जैसी लगती है।

चक्रवर्ती ने कहा, ‘‘वैसे ‘रिंग आफ फायर’ (फ्लडलाइट डिजाइन) से बाधा पहुंचती है क्योंकि यह कभी-कभी सीधे आंख पर आती है। हमें इसकी आदत डालनी होगी।’’

बांग्लादेश के खिलाफ मैच में सैमसन को बल्लेबाजी में शीर्ष सात में भी नहीं उतारा गया और अब सवाल उठता है कि अगर वह अक्षर पटेल के पहले भी आने के लायक नहीं हैं तो टीम में क्या कर रहे हैं।

चौथे नंबर पर शिवम दुबे को उतारना समझ में आता है क्योंकि कलाई के स्पिनरों को वह बखूबी खेलते हैं लेकिन मध्यक्रम में लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन रखने के लिये यह सही नहीं था। हार्दिक पंड्या को उनसे पहले बायें हाथ के दो बल्लेबाजों तिलक वर्मा और अक्षर के साथ भेजा गया।

फील्डिंग कोच रियान टेन डोइशे ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले कहा था, ‘‘संजू अभी देख रहा है कि पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी कैसे करनी है।’’

ऐसी भी संभावना है कि सैमसन को श्रीलंका के खिलाफ औपचारिकता के मैच में तीसरे नंबर पर उतारा जाये। समझा जाता है कि शीर्षक्रम के बल्लेबाज के तौर पर सैमसन के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें बाहर नहीं किया जा रहा लेकिन इस प्रारूप में हर खिलाड़ी की अपनी भूमिका है। जितेश शर्मा मध्यक्रम के बल्लेबाज होने के साथ फिनिशर भी हैं।

जितेश ने आईपीएल में पांचवें नंबर पर 18 पारियों में 374 रन बनाये जबकि छठे नंबर पर 15 पारियों में 384 रन जोड़े। सातवें नंबर पर उन्होंने सात पारियों में 178 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 136 रन बनाये हैं।

श्रीलंका के खिलाफ मैच में जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया जा सकता है अगर वह इसके इच्छुक हैं।

टीमें :

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

श्रीलंका: चरित असलंका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, जेनिथ लियानगे, चमिका करुणारत्ने, डुनिथ वेलालेज, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना।

मैच का समय : रात आठ बजे से।

