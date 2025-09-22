India has broken Pakistan s morale now if Sri Lanka also defeats them then Agha team will be out of the final race भारत ने तोड़ दिया मनोबल, अब अगर श्रीलंका ने भी पीटा तो फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, Cricket Hindi News - Hindustan
भारत ने तोड़ दिया मनोबल, अब अगर श्रीलंका ने भी पीटा तो फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान

एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को रौंदा है, उससे विपक्षी टीम का हौसला टूट गया होगा। अब सलमान अली आगा की अगुआई वाली टीम मंगलवार को श्रीलंका से भिड़ेगी। अगर श्रीलंका ने भी पीट दिया तो पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाMon, 22 Sep 2025 03:18 PM
सुपर 4 चरण में पहले मैच में मिली हार से उबरते हुए श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों एशिया कप के इस अहम चरण में मंगलवार को होने वाले मुकाबले में जीत की राह पर वापसी करना चाहेंगे। रविवार को सुपर 4 में पाकिस्तान को जिस तरह भारत के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, उससे उसका मनोबल टूट गया होगा। अब अगर श्रीलंका भी उसे हरा देता है तो पाकिस्तान फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा।

श्रीलंका ग्रुप चरण में अपराजेय रही लेकिन पहले सुपर 4 मैच में उसे बांग्लादेश ने चार विकेट से हराया। इससे टी20 एशिया कप में उसके आठ मैचों के विजय अभियान पर रोक लगी और उसकी लय भी टूट गई।

दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम मैदान से बाहर की गतिविधियों के कारण अधिक चर्चा में रही। भारत ने उसे रविवार को एकतरफा मुकाबले में फिर हराया जो इस बार के एशिया कप में उसकी भारत के हाथों लगातार दूसरी हार थी।

भारत और बांग्लादेश के दो-दो अंक है और बेहतर रनरेट के आधार पर सूर्यकुमार यादव की टीम शीर्ष पर है। श्रीलंका और पाकिस्तान तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।

रिकवरी के लिये अधिक समय भले ही नहीं मिला हो लेकिन सलमान आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम को अब हर हालत में जीत दर्ज करनी होगी।

पूर्व कप्तान बाबर आजम और सीनियर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की कमी उन्हें बल्लेबाजी में बुरी तरह खली है। उसके बल्लेबाज तकनीक और तेवर के मामले में अनुभवहीन साबित हुए।

भारत के खिलाफ शीर्षक्रम के बल्लेबाजों साहिबजादा फरहान, फखर जमां और सईम अयूब ने उम्मीदें जगाई और अच्छी शुरूआत देते हुए एक विकेट पर 90 रन बनाये। अयूब ने लगातार तीन मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन दूसरे हाफ में पाकिस्तानी बल्लेबाज लय कायम नहीं रख सके।

गेंदबाजी में भी लेग स्पिनर अबरार अहमद सिर्फ ओमान और यूएई जैसी टीमों के खिलाफ ही कामयाब रहे और भारतीय बल्लेबाजों को तनिक भी परेशान नहीं कर सके।

दूसरी ओर श्रीलंका की चिंता का सबब कमजोर मध्यक्रम है। दासुन शनाका ने बांग्लादेश के खिलाफ पांचवें नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी की। ग्रुप चरण में लगातार दो अर्धशतक जमाने वाले पाथुम निसांका अब लय दोबारा हासिल करने के लिये जूझ रहे हैं।

कुसल मेंडिस और कामिल मिशारा अच्छे फॉर्म में है और स्थिरता दे सकते हैं।

गेंदबाजी में तेज गेंदबाज नुवान तुषारा ने प्रभावित किया है जो टूर्नामेंट में छह विकेट ले चुके हैं। स्पिनर वानिंदु हसरंगा, दुष्मंता चामीरा, चरित असलंका और शनाका ने भी योगदान दिया है।

टीमें:

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफयान मोकिम।

श्रीलंका: चरित असलंका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, जेनिथ लियानगे, चमिका करुणारत्ने, डुनिथ वेलालेज, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना।

मैच का समय: रात आठ बजे से।

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan Sri Lanka Vs Pakistan
